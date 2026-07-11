Чимало наших знаменитостей урочисто виконували гімн України, однак є ті виступи, які постійно проймають до мурах, пише 24 Канал.

Найвідоміші виконання гімну України

Михайло Хома (Дзідзьо)

Своїм виконанням артист вразив у 2019 році, коли заспівав гімн на стадіоні "Металіст" у Харкові перед матчем зі збірною Литви. Оцінивши реакцію публіки, Хома записав професійну версію разом з Молодіжним симфонічним оркестром під керівництвом Оксани Линів.

Михайло Хома виконує гімн України: дивіться відео онлайн

Олександр Пономарьов

Саме цей виконавець вивів виконання гімну на велику спортивну арену. Це відбулось у 2000 році перед початком матчу Україна – Польща. З того часу співати гімн довіряли лише йому.

Олександр Пономарьов виконує гімн України: дивіться відео онлайн

Тіна Кароль

Артистка заспівала гімн в особливу дату – День незалежності України у 2019 році. Виступ був оригінальним, адже Тіна знаходилась на даху київської консерваторії.

Тіна Кароль виконує гімн України: дивіться відео онлайн

Джамала

Переможниця Євробачення у 2023 році вразила всіх своїм виступом на стадіоні "Стемфорд Бридж". У цій локації відбувався благодійний матч на підтримку України, який організували Андрій Шевченко та Олександр Зінченко. Її виступ став одним із найкращих за останні роки, адже під виконання вона поєднала різні стилі, чим надала оригінального звучання гімну.

Джамала виконує гімн України: дивіться відео онлайн

Артем Пивоваров

Улюбленець українців у грудні 2024 року виконав гімн перед поєдинком-реваншем між Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі. Артист справді запалив стадіон і додав впевненості, що наш чемпіон обов'язково переможе.

Артем Пивоваров виконує гімн України: дивіться відео онлайн

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