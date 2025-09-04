Знаменитый украинский хореограф и художественный руководитель самого известного танцевального коллектива Украины им. Вирского Мирослав Вантух, которому 86 лет, рассказал о своем размере пенсии.

Также он рассекретил свое состояние. Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал ТСН.

Вас также может заинтересовать Спрашивала о наших зарплатах, – известный хореограф вспомнил встречи с королевой Елизаветой II

Так, по словам Мирослава Михайловича, он получает около 24 тысяч гривен пенсии, а еще – стипендию почетного гражданина Киева и академическую стипендию в размере 4 600 гривен.

Я еще и профессор, и академик. Стаж огромный, понимаете. Когда ведешь правильный образ жизни, оно и остается, и детям порой помогаешь,

– рассказал хореограф.

Он добавил, что за годы работы смог приобрести себе Honda Accord, которой уже более двадцати лет и которая прошла полтора миллиона километров. "Я до сих пор за рулем", – отметил Вантух.

Также у него есть квартира и дача на шесть соток.

Интервью с Мирославом Вантухом: смотрите видео онлайн

К теме "Даже говорить стыдно": какой размер пенсии у украинских звезд: "Как это называется

Что известно о карьере Мирослава Вантуха?