Исполнитель хита "Танцуй со мной, медленно" в коме: как Миша Клименко заболел туберкулезом

19 ноября украинский шоу-бизнес шокировала новость о том, что солист группы ADAM Михаил Клименко находится в коме. Слова поддержки артисту выразило немало звезд. Среди них – его коллега Илья Парфенюк.

Незадолго до того, как Михаил попал в больницу, ADAM с Parfeniuk выпустили совместный трек "Твоя красота спасет мир". Теперь Илья рассказал подробности о проблемах со здоровьем у Клименко и вспомнил их крайний разговор. Пишет 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал "Завтрак с 1+1".

Артисты общались в октябре этого года.

13 октября, за месяц до моего дня рождения, Миша написал мне поздравление и отправил видео, где я заметил, что он лежит на больничной койке,

– вспомнил Илья.

Во время того диалога артист и узнал, что фронтмен ADAM заболел туберкулезом.

У него были проблемы со спиной. Он лечился очень долго, и на фоне препаратов у него возникла болезнь под названием туберкулез,

– сказал Parfeniuk.

Напомним, что накануне в инстаграме группы ADAM появился пост, где сообщили, что Михаил Клименко уже два месяца борется с туберкулезным менингитом. После длительного лечения и пребывания в реанимации артист впал в кому. Жена певца рассказала, что один день лечения обходится им в более чем 25 тысяч гривен.

Что известно о туберкулезном менингите, который диагностировали Михаилу Клименко?