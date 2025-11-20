Виконавець хіта "Танцюй зі мною, повільно" у комі: як Міша Клименко захворів на туберкульоз
- Михайло Клименко, соліст гурту ADAM, перебуває в комі через туберкульозний менінгіт, з яким бореться вже два місяці.
- Його колега Ілля Парфенюк розповів, що хвороба розвинулась на тлі тривалого лікування проблем зі спиною.
19 листопада український шоубізнес шокувала новина про те, що соліст гурту ADAM Михайло Клименко перебуває в комі. Слова підтримки артисту висловило чимало зірок. Серед них – його колега Ілля Парфенюк.
Незадовго до того, як Михайло потрапив до лікарні, ADAM з Parfeniuk випустили спільний трек "Твоя краса врятує світ". Тепер Ілля розповів подробиці про проблеми зі здоров'ям у Клименка і пригадав їхню крайню розмову. Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал "Сніданок з 1+1".
Артисти спілкувалися в жовтні цього року.
13 жовтня, за місяць до мого дня народження, Міша написав мені привітання і відправив відео, де я помітив, що він лежить на лікарняному ліжку,
– пригадав Ілля.
Під час того діалогу артист і дізнався, що фронтмен ADAM захворів на туберкульоз.
У нього були проблеми зі спиною. Він лікувався дуже довго, і на тлі препаратів в нього виникла хвороба під назвою туберкульоз,
– сказав Parfeniuk.
Нагадаємо, що напередодні в інстаграмі гурту ADAM з'явився допис, де повідомили, що Михайло Клименко вже два місяці бореться з туберкульозним менінгітом. Після тривалого лікування та перебування в реанімації артист впав у кому. Дружина співака розповіла, що один день лікування обходиться їм в більше як 25 тисяч гривень.
Що відомо про туберкульозний менінгіт, який діагностували Михайлу Клименку?
- Це форма туберкульозу, яка вражає не легені, а оболонки головного або спинного мозку. Туберкульозна бактерія через кров потрапляє до мозку й викликає запалення його оболонок. Через це може виникати набряк мозку та порушення свідомості.
- Лікар-невролог і професор кафедри неврології університету Богомольця Володимир Мельник у коментарі "Сніданку з 1+1" зазначив, що туберкульозний менінгіт є складним в лікуванні, але при своєчасному діагнозі та правильно підібраній терапії пацієнти успішно одужують.