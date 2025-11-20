Виконавець хіта "Танцюй зі мною, повільно" у комі: як Міша Клименко захворів на туберкульоз

19 листопада український шоубізнес шокувала новина про те, що соліст гурту ADAM Михайло Клименко перебуває в комі. Слова підтримки артисту висловило чимало зірок. Серед них – його колега Ілля Парфенюк.

Незадовго до того, як Михайло потрапив до лікарні, ADAM з Parfeniuk випустили спільний трек "Твоя краса врятує світ". Тепер Ілля розповів подробиці про проблеми зі здоров'ям у Клименка і пригадав їхню крайню розмову. Пише 24 Канал з посиланням на ютуб-канал "Сніданок з 1+1".

Артисти спілкувалися в жовтні цього року.

13 жовтня, за місяць до мого дня народження, Міша написав мені привітання і відправив відео, де я помітив, що він лежить на лікарняному ліжку,

– пригадав Ілля.

Під час того діалогу артист і дізнався, що фронтмен ADAM захворів на туберкульоз.

У нього були проблеми зі спиною. Він лікувався дуже довго, і на тлі препаратів в нього виникла хвороба під назвою туберкульоз,

– сказав Parfeniuk.

Нагадаємо, що напередодні в інстаграмі гурту ADAM з'явився допис, де повідомили, що Михайло Клименко вже два місяці бореться з туберкульозним менінгітом. Після тривалого лікування та перебування в реанімації артист впав у кому. Дружина співака розповіла, що один день лікування обходиться їм в більше як 25 тисяч гривень.

Що відомо про туберкульозний менінгіт, який діагностували Михайлу Клименку?