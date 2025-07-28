Миша Крупин впервые признался, как дети отреагировали на его решение присоединиться к ВСУ

Рэпер Миша Крупин после поступления в армию рассказал, что из-за службы изменился. Он признался, в чем именно заметил улучшения, а также поделился, как дети отнеслись к его решению.

Миша Крупин признался, что не жалеет, что пополнил ряды войска. Ведь изменился в положительную сторону, пишет Show 24 со ссылкой на "Утро в большом городе".

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Также исполнитель рассказал, как его дочь отреагировала на то, что теперь ее отец – военнослужащий.

Стал меньше стрессовать и заниматься самокопанием. Дети говорят, что "батя молодец". Дочка гордится и когда я приезжаю, то она просит меня надеть военную форму, чтобы мы погуляли,

– поделился Миша Крупин.

Недавно певец резко высказался относительно мужчин, которые уклоняются от мобилизации. И сказал, что хотел бы работать в ТЦК. Он прокомментировал это заявление, которое вызвало бурную реакцию в сети.

"Люди ищут отмазки во всем вокруг и транслируют: у них и власть такая, и эти такие. Я считаю, что ТЦК – это те же ребята из Вооруженных сил, которые уже повоевали и так далее. Я позакрывал комментарии. Раньше хейт был связан с тем, что я якобы пиарюсь. Я не поп-артист, а рэпер, и если сказал, что ухожу, то я ухожу", – отметил Миша Крупин.

Что известно о службе Миши Крупина?