Миша Крупин впервые признался, как дети отреагировали на его решение присоединиться к ВСУ
- Миша Крупин рассказал, что дети поддержали его решение присоединиться к ВСУ, а дочь гордится и просит одеть военную форму во время прогулок.
- Рэпер служит в 413-м отдельном батальоне беспилотных систем "Рейд" и изменился в положительную сторону после вступления в армию.
Рэпер Миша Крупин после поступления в армию рассказал, что из-за службы изменился. Он признался, в чем именно заметил улучшения, а также поделился, как дети отнеслись к его решению.
Миша Крупин признался, что не жалеет, что пополнил ряды войска. Ведь изменился в положительную сторону, пишет Show 24 со ссылкой на "Утро в большом городе".
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Также исполнитель рассказал, как его дочь отреагировала на то, что теперь ее отец – военнослужащий.
Стал меньше стрессовать и заниматься самокопанием. Дети говорят, что "батя молодец". Дочка гордится и когда я приезжаю, то она просит меня надеть военную форму, чтобы мы погуляли,
– поделился Миша Крупин.
Недавно певец резко высказался относительно мужчин, которые уклоняются от мобилизации. И сказал, что хотел бы работать в ТЦК. Он прокомментировал это заявление, которое вызвало бурную реакцию в сети.
"Люди ищут отмазки во всем вокруг и транслируют: у них и власть такая, и эти такие. Я считаю, что ТЦК – это те же ребята из Вооруженных сил, которые уже повоевали и так далее. Я позакрывал комментарии. Раньше хейт был связан с тем, что я якобы пиарюсь. Я не поп-артист, а рэпер, и если сказал, что ухожу, то я ухожу", – отметил Миша Крупин.
Что известно о службе Миши Крупина?
- Еще в прошлом году Миша Крупин сообщил о важном решении – он готов стать добровольцем. Но его пригодность к службе определенное время рассматривали.
- Уже в феврале 2025 рэпер сообщил, что вступил в ВСУ и проходит военную подготовку. А в дату годовщины полномасштабного вторжения принял присягу.
- Известно, что Миша Крупин служит в 413-м отдельном батальоне беспилотных систем "Рейд". Он призывает других людей, которые не присоединились к армии, сделать это.