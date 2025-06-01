Украинка выступила на "Мисс Мира 2025": какое место заняла Мария Мельниченко

Конкурс красоты "Мисс Мира 2025" прогремел в Индии. Украину на международной арене в этом году достойно представила Мария Мельниченко.

Мария Мельниченко попала в список 8 лучших участниц конкурса красоты. Об этом пишет Show24 со ссылкой на инстаграм-страницу "Мисс Украины".

Важно "Мисс Мира 2025": известно имя победительницы престижного конкурса красоты

Представительница Украины вошла в двойку финалисток среди европейских стран, что является одним из лучших результатов на "Мисс Мира" за последние годы.

Украина заняла одно из самых высоких мест в конкурсе "Мисс Мира 2025" среди европейских стран, и мы бесконечно гордимся этим достижением! Искренние поздравления Марии Мельниченко – ты настоящее вдохновение и победительница в наших сердцах,

– говорится в заметке конкурса "Мисс Украина".

В финале конкурса красоты Мария Мельниченко выступила в вечернем платье под названием "Величие природы". Оно символизирует единство с землей, женскую силу и элегантность. Изумрудный цвет напоминает о Карпатских лесах, а отделка серебряными и зелеными камнями создает эффект мерцания росы.

"Прозрачные шифоновые рукава, легкие как туман над рекой, нежно окутывают руки, создавая ощущение, будто сам воздух танцует вместе с обладательницей платья. Они подчеркивают грациозность и добавляют изящества образу. "Величие Природы" – это метафора гармонии: между женщиной и природой, традицией и современностью, Украиной и миром", – добавляют организаторы "Мисс Украины".

Что известно о Марии Мельниченко

20-летняя украинка родом из Киева. Она 2 года работает моделью и учится. Мария ведет активный образ жизни, занимается различными видами спорта. Модель активно поддерживает военные сборы и благотворительные проекты.

В декабре 2024 года конкурс "Мисс Украина-2024" впервые состоялся в прямом эфире со времен начала полномасштабного вторжения. Мария Мельниченко стала его победительницей.