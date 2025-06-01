"Мисс Мира 2025": известно имя победительницы престижного конкурса красоты

В Индии состоялся 72-й международный конкурс красоты "Мисс Мира 2025". Стало известно, кому досталась корона и титул победительницы.

Конкурс красоты отгремел в субботу, 31 мая, в городе Гайдарабаде. Его победительницей стала представительница Таиланда. Об этом пишет Show24 со ссылкой на инстаграм конкурса.

К слову Главное событие лета уже через несколько дней: как прошла генеральная репетиция конкурса "Мисс Львов"

Обладательницей титула "Мисс Мира 2025" стала Опал Сучати Чуангсри. Ей вручила корону прошлогодняя победительница конкурса красоты – Кристина Пышкова из Чехии.

Второе место заняла Хассет Дередже Адмассу из Эфиопии. Третье – Майя Клайда из Польши. Они получили титулы первой и второй вице-мисс соответственно.

Украинка Мария Мельниченко попала в список лучших участниц и вошла в топ-8. В конкурсе принимало участие 108 участниц.

Что известно о победительнице "Мисс Мира 2025"

21-летняя Опал Сучати Чуангсри – первая тайская женщина, которая стала победительницей "Мисс Мира". Она родилась в сентябре 2003 года в провинции Пхукет в семье бизнесменов. Девушка получала степень бакалавра по политологии и международным отношениям в Thammasat University.



Опал Сучата Чуангсри / Фото из инстаграма модели

Модель владеет несколькими языками: тайским, английским, китайским. Интересуется психологией и антропологией. В 16 лет перенесла операцию по удалению доброкачественной опухоли в груди, после чего начала заниматься вопросами женского здоровья и создала специальную платформу для женщин.