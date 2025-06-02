Больше не по пути, – "Мисс Украина-2004" шокировала заявлением о разводе с мужем

"Мисс Украина-2004" и бывшая украинская телеведущая Леся Матвеева объявила о разводе с мужем-ресторатором Валерием Созановским. Пара была в отношениях более 7 лет.

У супругов есть общая дочь, поэтому теперь они продолжают свой путь в статусе родителей и хороших друзей, но уже не любимых. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Леси Матвеевой.

Вас также может заинтересовать Украинка выступила на "Мисс Мира 2025": какое место заняла Мария Мельниченко

Так, 2 июня Леся и Валерий опубликовали совместный пост, где объявили о разрыве, правда, причину развода они пока не разглашают.

Мы собрали много особых моментов которые навсегда остаются в нашей истории. В которые можно возвращаться мысленно, вспоминать за дружеским кофе и рассказывать нашей Сане, которую мы продолжаем воспитывать вместе. Одно из проявлений любви – умение отпускать друг друга когда понимаешь, что вам больше не по пути. Оставаясь при этом друзьями и поддержкой,

– отметила Матвеева и Созановский.

Бывшая пара к тому же поделилась совместными архивными кадрами за годы отношений.

Что известно о личной жизни Леси Матвеевой

В 2019 году телеведущая объявила о помолвке с Валерием Созановским. Впоследствии в том же году у пары родилась дочь, а уже в 2020-м они официально поженились.

До этого, в 2006 году, "Мисс Украина-2004" вышла замуж за бизнесмена и политика Льва Парцхаладзе. В браке у них родилось двое детей – сын Егор и дочь Ангелина. Однако через десять лет, в 2016-м, они развелись.

Заметим, недавно о разводе также объявил звезда "Лиги смеха" Виктор Розовый. Как оказалось, причиной этого стали измены мужчины.