У подружжя є спільна донечка, тож тепер вони продовжують свій шлях у статусі батьків та добрих друзів, але вже не коханих. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку Лесі Матвєєвої.

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Так, 2 червня Леся та Валерій опублікували спільний допис, де оголосили про розрив, щоправда, причину розлучення вони поки не розголошують.

Ми назбирали багато особливих моментів які назавжди залишаються у нашій історії. В які можна повертатися подумки, згадувати за дружньою кавою та розказувати нашій Сані, яку ми продовжуємо виховувати разом. Одне з проявів любові – вміння відпускати один одного коли розумієш, що вам більше не по дорозі. Лишаючись при цьому друзями та підтримкою,

– зазначила Матвєєва та Созановський.

Колишня пара до того ж поділилася спільними архівними кадрами за роки стосунків.

Що відомо про особисте життя Лесі Матвєєвої

У 2019 році телеведуча оголосила про заручини з Валерієм Созановським. Згодом того ж року у пари народила доньку, а вже у 2020-му вони офіційно одружилися.

До цього, у 2006 році, "Міс Україна 2004" вийшла заміж за бізнесмена та політика Льва Парцхаладзе. У шлюбі в них народилося двоє дітей – син Єгор та донька Ангеліна. Проте через десять років, у 2016-му, вони розлучилися.

Зауважимо, нещодавно про розлучення також оголосив зірка "Ліги сміху" Віктор Розовий. Як виявилося, причиною цього стали зради чоловіка.