Объявили победительницу конкурса красоты "Мисс Украина 2025"
- Валерия Лисовская из Одессы победила на конкурсе "Мисс Украина" и будет представлять страну на "Мисс Мира".
- Лисовская выразила благодарность за поздравления.
Вчера, 13 декабря, в Киеве состоялся финал конкурса красоты "Мисс Украина". Победу одержала одесситка Валерия Лисовская.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу "Мисс Украина". Теперь Лисовская представит нашу страну на "Мисс Мира".
Валерию Лисовскую короновала прошлогодняя победительница "Мисс Украина" Мария Мельниченко.
Мы уже знаем имя новой победительницы "Мисс Украина" Валерия Лисовская. Новый год – новые смыслы, новые мечты и новая история. Она начинает этот год с короной, а мы – с верой в новые победы, большие шаги и громкие свершения! Это не финал. Это начало,
– говорится в заметке конкурса красоты.
Команда добавила, что впереди у Валерии подготовка к "Мисс Мира", поэтому девушку ожидают "новые вызовы и возможность показать миру нашу красоту, талант и несокрушимый дух".
На своей странице в инстаграме обладательница титула "Мисс Украина 2025" поблагодарила людей за поздравления и отметила, что очень ценит их. Лисовская пообещала ответить всем вскоре.
Как прошел конкурс красоты "Мисс Украина 2025"?
В финал "Мисс Украина 2025" прошло 18 участниц. Титул "Вице-мисс Украина" получила Ольга Дмитриевская, "Вторая вице-мисс" – Мария Калиниченко, "Мисс Земля" – София Орел, "Мисс Благотворительность" – Маргарита Найденко, "Мисс зрительских симпатий" – София Левина.
Ведущими конкурса красоты стали Даша Квиткова и Тимур Мирошниченко, а в состав звездного жюри вошли Анна Ризатдинова, Ксения Драганюк, Вероника Щипцова и группа TVORCHI.
Во время церемонии выступили Джамала, группа TVORCHI, Злата Огневич и TAYANNA.