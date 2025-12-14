Оголосили переможницю конкурсу краси "Міс Україна 2025"
- Валерія Лісовська з Одеси перемогла на конкурсі "Міс Україна" і представлятиме країну на "Міс Світу".
- Лісовська висловила вдячність за привітання.
Учора, 13 грудня, в Києві відбувся фінал конкурсу краси "Міс Україна". Перемогу здобула одеситка Валерія Лісовська.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку "Міс Україна". Тепер Лісовська представить нашу країну на "Міс Світу".
Не пропустіть Нова хвиля скандалів на "Міс Всесвіт": дві учасниці несподівано відмовилися від своїх титулів
Валерію Лісовську коронувала торішня переможниця "Міс Україна" Марія Мельниченко.
Ми вже знаємо ім'я нової переможниці "Міс Україна" Валерія Лісовська. Новий рік – нові сенси, нові мрії та нова історія. Вона починає цей рік із короною, а ми – з вірою в нові перемоги, великі кроки й гучні звершення! Це не фінал. Це початок,
– йдеться у дописі конкурсу краси.
Команда додала, що попереду у Валерії підготовка до "Міс Світу", тож на дівчину очікують "нові виклики та можливість показати світу нашу красу, талант і незламний дух".
На своїй сторінці в інстаграмі володарка титулу "Міс Україна 2025" подякувала людям за привітання і наголосила, що дуже цінує їх. Лісовська пообіцяла відповісти всім незабаром.
Як пройшов конкурс краси "Міс Україна 2025"?
У фінал "Міс Україна 2025" пройшло 18 учасниць. Титул "Віцеміс Україна" отримала Ольга Дмітрієвська, "Друга віцеміс" – Марія Калініченко, "Міс Земля" – Софія Орел, "Міс Благодійність" – Маргарита Найденко, "Міс глядацьких симпатій" – Софія Лєвіна.
Ведучими конкурсу краси стали Даша Квіткова і Тімур Мірошниченко, а до складу зіркового журі увійшли Ганна Різатдінова, Ксенія Драганюк, Вероніка Щіпцова та гурт TVORCHI.
Під час церемонії виступили Джамала, гурт TVORCHI, Злата Огнєвіч і TAYANNA.