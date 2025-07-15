Анна Неплях попала в больницу: что случилось с бывшей "Мисс Украина Вселенная"

Украинский блогер и обладательница титула "Мисс Украина Вселенная-2021" Анна Неплях попала в больницу. Ей провели операцию, после чего звезда рассказала, как чувствует себя и что пережила.

К тому же она показала кадры из больничной палаты. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу модели.

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Так, по словам Анны, еще в 2020 году медики обнаружили у нее опухоль в гайморовой пазухе. Тогда все обошлось – новообразование успешно удалили, а девушка регулярно проходила обследование и чувствовала себя хорошо. Однако на прошлой неделе у нее обнаружили еще одно новообразование, но уже в другом месте. Неплях призналась, что на этот раз, перед тем как лечь на операционный стол, совсем не волновалась, а наоборот оставалась на позитиве.

Можно сказать, что раз в пятилетку меня выбивает здоровье, и происходит жесткая переоценка ценностей, и своего пути. А дальше – только бешеные взлеты. Именно на это я и надеюсь,

– поделилась бывшая "Мисс Украина Вселенная".

Модель с юмором добавила, что после операции первое, что она попросила – это вареную колбасу.

Анна Неплях рассказала о своем первом желании после операции / Скриншот из инстаграм-сторис

Также Анна обратилась к своим подписчикам с искренним советом: "Цените жизнь, проверяйте здоровье, чистите тело и мысли, любите Украину и не е*ите себе мозг".

Блогерша заверила, что операция прошла успешно, и уже вскоре она вернется к активной жизни.

Напомним, накануне также стало известно, что в больницу попала Надя Дорофеева.