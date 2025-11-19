Укр Рус
19 ноября, 23:54
2

Голубь мира на сцене: украинка покорила "Мисс Вселенная-2025" смелым национальным костюмом

София Хомишин
Основні тези
  • Украинка София Ткачук представила костюм "Голубь мира" на "Мисс Вселенная-2025".
  • Он символизирует стремление страны к миру и сочетает в себе силу, женственность и несокрушимость Украины.

  • Автором идеи костюма была директор "Мисс Вселенная Украина" Анна Филимонова, а создавал его филиппинский модельер и художник по костюмам Майкл Барасси.

     

Уже 21 ноября в Бангкоке состоится финал "Мисс Вселенная-2025", где участвует и представительница Украины. Перед этим состоялся конкурс Национальных костюмов.

Украинка уже продемонстрировала свой образ и объяснила его символизм. Костюм Софии Ткачук называется "Голубь мира". Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу "Мисс Вселенная Украина".

Украинский национальный костюм создан как символ стремления страны к миру.

Автором идеи была директор конкурса красоты в Украине Анна Филимонова, а создавал его филиппинский модельер и художник по костюмам Майкл Барасси.

Мир. Именно это слово стало смыслом костюма. Он передает стремление нации к свету, достоинства и тишины и безопасного неба, которых мы так долго лишены. Этот костюм – призыв ко всему миру: остановить войну,
– подчеркнула Анна Филимонова на своей странице в инстаграме.

Образ сочетает в себе силу, женственность и несокрушимость Украины: серебряный цвет символизирует свет и мир, перламутр – невинность, женственность и новое начало. Центральный акцент – голубь мира на талии с раскрытыми крыльями. Кроме того, украинка держит в руках глобус как символ хрупкого мира, который она защищает, когда сама же борется за жизнь, а красные цветы мака на глобусе обозначают память о погибших и цену нашей свободы.

Что известно о Софии Ткачук, которая представляет Украину на "Мисс Вселенная-2025" ?

  • Девушке 26 лет.
  • Родилась она в Ровно, однако в 4 года вместе с семьей уехала за границу.

Я росла среди разных языков и культур, но всегда чувствовала: мои корни – в Украине, а моя душа – украинская,
– заявляла София.

  • Ткачук свободно владеет английским и испанским языками.
  • Она училась в EAE Business School в Барселоне и получила диплом бакалавра.
  • Ранее девушка занималась бизнесом и гуманитарными миссиями, однако сейчас является предпринимательницей, которая изучает макроэкономику и инвестиционные механизмы.