Дочь известного бизнесмена и студентка Кембриджа: кто такая новая "Мисс Вселенная Украина"

В Украине выбрали новую "Мисс Вселенная Украина-2026". Ею стала 22-летняя киевлянка Анна Никонова.

Именно она будет представлять нашу страну на международном конкурсе "Мисс Вселенная", который состоится в ноябре 2026 года в Пуэрто-Рико. Имя победительницы объявили на официальной странице конкурса в инстаграме.

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Финал проходил в формате реалити-шоу, где участниц оценивали не только по внешности, но и по умению презентовать себя, дефиле, уровню владения английским языком, а также идеям и эскизам национального костюма для международного конкурса.

По словам организаторов, жюри отметило Анну Никонову за интеллект, сильный характер, знание иностранного языка, культуру общения и четкое понимание своей миссии как представительницы Украины.

В состав жюри вошли хореограф Евгений Кот, прима-балерина Екатерина Кухар, олимпийский чемпион Жан Беленюк, режиссер Ирина Дюденко, актриса Дарья Трегубова, основательница косметического бренда Mesonia София Дуйко, а также победительницы конкурса "Мисс Вселенная Украина" предыдущих лет – Виктория Апанасенко и София Ткачук.

После победы Анна Никонова рассказала, что для нее участие в международном конкурсе – это возможность рассказать миру об Украине.

"Мисс Вселенная" для меня – не просто сцена. Это право высказаться, и я хорошо знаю, о чем скажу. О стране, где дети, несмотря ни на что, садятся за уроки – и поднимают руку, чтобы ответить, даже в самые тревожные дни. О семьях, которые рожают детей и верят в завтрашний день, потому что вера в будущее тоже требует смелости,

– отметила победительница конкурса красоты.

Что известно об Анне Никоновой?

Девушка родилась и выросла в Киеве. Она воспитывалась в многодетной семье: у нее есть сестра-близнец и еще восемь братьев и сестер. Ее отец – украинский бизнесмен Игорь Никонов, основатель KAN Development – одного из крупнейших застройщиков Киева. В 2014-2015 годах он работал первым заместителем председателя КГГА.

По образованию Анна – психолог. Сейчас она заканчивает обучение в магистратуре Кембриджского университета. Недавно девушка присоединилась к украинскому образовательному холдингу А+, где работает над созданием современных учебных программ для детей. Свободно владеет английским языком.

Помимо учебы, с детства Никонова занималась творчеством и спортом. Она пела, участвовала во всеукраинских и международных конкурсах, где неоднократно побеждала, а также занималась художественной гимнастикой и пробовала себя в модельном бизнесе.