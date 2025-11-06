Украина впервые получила титул "Вице Мисс Земля": кто представлял нашу страну
- Мария Желяскова вошла в топ-8 конкурса "Мисс Земля" и получила титул "Вице Мисс Земля 2025".
- Она благодарит свою команду за поддержку и отмечает важность этой победы для Украины.
Вчера, 5 ноября, на Филиппинах состоялся 25-й юбилейный конкурс красоты "Мисс Земля". Украину представляла Мария Желяскова.
Девушка вошла в топ-8 и получила титул "Вице Мисс Земля 2025". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Желясковой.
Сегодня творилась история. Украина впервые вошла в топ-8 и получила титул "Вице Мисс Земля 2025". Я бесконечно счастлива! С гордостью и силой я представляла свою родную страну,
– написала Мария Желяскова.
По словам модели, она провела на Филиппинах три незабываемые недели. Мария уже имеет титул "Мисс Одесса" и "Мисс Украина-Земля". Девушка призналась, что третья победа для нее особенная и важная.
Я благодарна за все, что имею. Благодарна Богу за благословение, за то, что именно сейчас я здесь – и могу с гордостью поднять флаг Украины перед всем миром,
– отметила модель.
Желяскова поблагодарила своего национального директора Веронику Щипцову и всю команду "Мисс Украина" за поддержку, веру и надежду.
Сегодня свершилась история, которую наша страна вписала золотыми буквами в страницы конкурса "Мисс Земля". Я невероятно счастлива и горда быть частью этого момента для Украины,
– подытожила Мария.
Кто победил на "Мисс Земля 2025"?
Конкурс красоты "Мисс Земля 2025" проходил в отеле Okada Manila, что в филиппинском городе Параньяке.
В этом году победу одержала представительница Чехии Натали Пушкинова. Ее короновала Джессика Лейн из Австралии, которая выиграла в прошлом году.
Натали Пушкинова принесла вторую победу Чехии на конкурсе. Впервые страна победила в 2012 году – тогда ее представляла модель Тереза Файксова.