Несмотря на скандал с Миндичем: известная группа заявила, что готова выступить на концертах "Квартала 95"

На днях некоторые украинские артисты отказались от участия в концертах "Единого квартала" на фоне громкого коррупционного скандала, в который попал совладелец Студии "Квартал 95" Тимур Миндич. На это отреагировала группа Мюсли UA.

Коллектив опубликовал официальное заявление на своей инстаграм-странице, сообщает 24 Канал. Участники группы отметили, что реакция некоторых звезд "на события, которые сейчас происходят в стране", для них "не совсем понятна".

К теме На фоне скандала с Миндичем: Дорофеева, KOLA и "Гомон" отменили выступление на концерте "Квартала 95"

Сразу зафиксируем: Миндич – черт, и мы, как и большинство адекватных людей, ждем детальное расследование и справедливые приговоры для всех коррупционеров. Это станет важным маркером и показательным кейсом для нашей власти,

– говорится в начале заявления Мюсли UA.

Группа неоднократно принимала участие в съемках концертов Студии "Квартал 95". По словам участников, они "всегда воспринимали это как возможность донести правильные месседжи" до большой аудитории.

Когда мы создавали трек "За терриконами", мы прекрасно понимали его важность для общества. Через него и через реальную историю воина ВСУ Михаила Стосулы, который написал это стихотворение в одном из окопов вблизи Марьянки, мы стремились напомнить людям, что война не где-то там далеко – она рядом, значительно ближе, чем многим кажется,

– поделились они.

Мюсли UA добавили, что именно на концерте "Квартала 95" большинство зрителей впервые увидели Михаила. А потом трек "За терриконами" услышали более 13 миллионов человек – и это без тех, кто видел выступление в эфире.

Участники группы отметили, что юмор – это важный инструмент в борьбе с проблемами, а юмор, наполненный смыслами, – "наше оружие в этой проклятой войне".

Коллектив Мюсли UA и в дальнейшем будет выпускать треки, которые поднимают важные темы, поддерживают наших воинов и поднимают настроение простым украинцам. Мы готовы выступить в новогоднем "Едином Квартале" и увидеться со своими слушателями в новогоднюю ночь на канале "1+1",

– подытожили Мюсли UA.

Какие артисты отказались от участия в концертах "Квартала 95"?