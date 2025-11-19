Несмотря на скандал с Миндичем: известная группа заявила, что готова выступить на концертах "Квартала 95"
- Группа Мюсли UA отреагировала на коррупционный скандал вокруг Тимура Миндича, заявив о важности расследования и справедливых приговоров.
- В то же время Мюсли UA заявили, что готовы участвовать в новогоднем "Едином Квартале", подчеркнув роль юмора как инструмента борьбы с проблемами.
На днях некоторые украинские артисты отказались от участия в концертах "Единого квартала" на фоне громкого коррупционного скандала, в который попал совладелец Студии "Квартал 95" Тимур Миндич. На это отреагировала группа Мюсли UA.
Коллектив опубликовал официальное заявление на своей инстаграм-странице, сообщает 24 Канал. Участники группы отметили, что реакция некоторых звезд "на события, которые сейчас происходят в стране", для них "не совсем понятна".
Сразу зафиксируем: Миндич – черт, и мы, как и большинство адекватных людей, ждем детальное расследование и справедливые приговоры для всех коррупционеров. Это станет важным маркером и показательным кейсом для нашей власти,
– говорится в начале заявления Мюсли UA.
Группа неоднократно принимала участие в съемках концертов Студии "Квартал 95". По словам участников, они "всегда воспринимали это как возможность донести правильные месседжи" до большой аудитории.
Когда мы создавали трек "За терриконами", мы прекрасно понимали его важность для общества. Через него и через реальную историю воина ВСУ Михаила Стосулы, который написал это стихотворение в одном из окопов вблизи Марьянки, мы стремились напомнить людям, что война не где-то там далеко – она рядом, значительно ближе, чем многим кажется,
– поделились они.
Мюсли UA добавили, что именно на концерте "Квартала 95" большинство зрителей впервые увидели Михаила. А потом трек "За терриконами" услышали более 13 миллионов человек – и это без тех, кто видел выступление в эфире.
Участники группы отметили, что юмор – это важный инструмент в борьбе с проблемами, а юмор, наполненный смыслами, – "наше оружие в этой проклятой войне".
Коллектив Мюсли UA и в дальнейшем будет выпускать треки, которые поднимают важные темы, поддерживают наших воинов и поднимают настроение простым украинцам. Мы готовы выступить в новогоднем "Едином Квартале" и увидеться со своими слушателями в новогоднюю ночь на канале "1+1",
– подытожили Мюсли UA.
Какие артисты отказались от участия в концертах "Квартала 95"?
6 и 7 декабря в Национальном Дворце искусств "Украина" состоятся новогодние благотворительные концерты "Единого квартала". В афише отмечалось, что будут выступать KOLA, хор "Гомон", Надя Дорофеева, Монатик, АНТИТИЛА, Позитив, Ирина Билык, DREVO и KAZKA.
На фоне коррупционного скандала, к кому причастен Тимур Миндич, хор "Гомін", KOLA и Надя Дорофеева отказались от участия в концертах "Квартала 95".
После этого Студия опубликовала официальное заявление: ""Квартал 95" был, есть и будет. Мы себя будем защищать. Мы не боимся. Мы продолжаем работать для вас и с вами. 6 – 7 декабря мы ждем вас на наших концертах. Там вы сможете увидеть наше отношение к тому, что происходит, и услышать нашу позицию. Но мы не хотим подвергать приглашенных артистов излишнему информационному давлению. Именно поэтому афиша выглядит так, как выглядит".
Коллектив прикрепил к сообщению афишу без вышеупомянутых артистов, а также отметил, что не причастен к бизнесу своих аукционеров или политическим процессам.