Попри скандал з Міндічем: відомий гурт заявив, що готовий виступити на концертах "Кварталу 95"

Днями деякі українські артисти відмовились від участі у концертах "Єдиного кварталу" на фоні гучного корупційного скандалу, в який потрапив співвласник Студії "Квартал 95" Тимур Міндіч. На це відреагував гурт Мюслі UA.

Колектив опублікував офіційну заяву на своїй інстаграм-сторінці, повідомляє 24 Канал. Учасники гурту зазначили, що реакція деяких зірок "на події, які зараз відбуваються в країні", для них "не зовсім зрозуміла".

До теми На тлі скандалу з Міндічем: Дорофєєва, KOLA і "Гомін" скасували виступ на концерті "Кварталу 95"

Одразу зафіксуємо: Міндіч – чорт, і ми, як і більшість адекватних людей, чекаємо на детальне розслідування та справедливі вироки для всіх корупціонерів. Це стане важливим маркером і показовим кейсом для нашої влади,

– йдеться на початку заяви Мюслі UA.

Гурт неодноразово брав участь у зйомках концертів Студії "Квартал 95". За словами учасників, вони "завжди сприймали це як можливість донести правильні меседжі" до великої аудиторії.

Коли ми створювали трек "За териконами", ми чудово розуміли його важливість для суспільства. Через нього та через реальну історію воїна ЗСУ Михайла Стосули, який написав цей вірш в одному з окопів поблизу Мар'янки, ми прагнули нагадати людям, що війна не десь там далеко – вона поруч, значно ближче, ніж багатьом здається,

– поділились вони.

Мюслі UA додали, що саме на концерті "Кварталу 95" більшість глядачів уперше побачили Михайла. А потім трек "За териконами" почули понад 13 мільйонів людей – і це без тих, хто бачив виступ в ефірі.

Учасники гурту зазначили, що гумор – це важливий інструмент у боротьбі з проблемами, а гумор, що наповнений сенсами, – "наша зброя у цій клятій війні".

Колектив Мюслі UA і надалі випускатиме треки, які підіймають важливі теми, підтримують наших воїнів і підіймають настрій простим українцям. Ми готові виступити у новорічному" Єдиному Кварталі" й побачитися зі своїми слухачами у новорічну ніч на каналі "1+1",

– підсумували Мюслі UA.

Які артисти відмовились від участі в концертах "Кварталу 95"?