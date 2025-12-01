Более 80 артистов на одной сцене: во Львове покажут грандиозный мюзикл "Пиши письма Николаю"

6 декабря во Львове состоится рождественский мюзикл "Пиши письма Николаю", автором которого является известная украинская поэтесса, издатель и культурный деятель Марьяна Савка. Спектакль обещает быть теплым, сказочным и интересным, поэтому подойдет и для детей, и для взрослых.

Марьяна Савка начала писать мюзикл еще 14 лет назад. Впервые "Пиши письма Николаю" поставили на большой сцене зимой 2023-го. И вот в этом году, в День Святого Николая эта масштабная постановка возвращается – с новыми сюжетными поворотами и новыми героями, передает 24 Канал.

"Пиши письма Николаю" – яркая музыкально-театральная история о современной украинской семье, о вере в добро, искренность и чудеса, что случаются рядом с нами.

Мюзикл покажут на !FESTrepublic (ул. Старознесенская, 24-26). На одной сцене выступят более 80 актеров, певцов и музыкантов

Начало спектакля – в 17:00.

Мюзикл "Пиши письма Николаю" / Фото пресс-службы

Билеты на мюзикл "Пиши письма Николаю" можно приобрести на сайте Kontramarka.

Что важно, мюзикл будет иметь сразу две благотворительные инициативы. Первая – "Подари билет ребенку": благодаря неравнодушным людям и социально ответственным бизнесам спектакль смогут посетить дети из детдомов, приемных семей, дети защитников и защитниц Украины, дети внутренне перемещенных лиц, дети с инвалидностью и другие.

Вторая – благотворительный аукцион, средства с которого передадут семейным домам "Дача" – это уникальное пространство, который уже более 16 лет принимает семьи со всей Украины, чьи дети проходят длительное лечение в медицинских учреждениях Киева и Львова.

После показа спектакля маленькие зрители смогут посетить Резиденцию Святого Николая, где каждый ребенок будет иметь возможность пообщаться с ним, обняться и даже получить подарок.

Как создавали мюзикл "Пиши письма Николаю"?

Марьяна Савка начала работу над ним еще 14 лет назад.

Я начала писать еще в 2011-м – одновременно музыку и текст. А в 2022-м, во время блэкаутов, когда в нашем доме на долгие часы исчезал свет, поняла, что должна его завершить. Писала в темноте, при свече, думая об украинских семьях, которые живут во время большого испытания и несмотря на все ждут чуда и победы,

– поделилась авторка.