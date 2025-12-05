Ты меня подманила, – MONATIK в шутку подколол Джамалу, которая "не пригласила" его на Нацотбор-2026

В конце ноября, когда объявили лонглист Национального отбора на Евровидение-2026, в сети завирусились мемы о "звонке" Джамалы.

На днях на концерте Дмитрия Монатика в Киеве Джа с коллегой вспомнили эту шутку и иронично ее "обыграли". Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу официального фан-клуба Евровидения ogaeukraine.

Мем появился после того, как MELOVIN отказался от участия в Нацотборе-2026, решив "дать дорогу молодым".

19-го мне звонит Джамала и поздравляет с тем, что я прошел в лонглист. 20-го я принимаю решение снять свою кандидатуру... Я в письменном виде дал отказ Джа как продюсеру и Оксане Скибинской (главе украинской делегации на Евровидении – 24 Канал),

– написал тогда артист.

После этого в Threads начали массово шутить на эту тему, публикуя посты, где вспоминали якобы звонок Джамалы. Этот тренд подхватило немало украинских звезд. Среди которых – OTOY, KRUTЬ, Василий Байдак и другие.

На концерте 4 декабря MONATIK выступил в дуэте с Джа. На сцене он спросил у артистки, почему она его не пригласила на Нацотбор. Артистка же ответила: "Я тебе звонила, но ты не взял трубку".

У меня не было пропущенных. Ты мне не звонила. Ты же меня подманула, подвела,

– напевая сказал Дмитрий Монатик.

Артисты устроили настоящий перформанс, подтанцовывая в этот момент.

Джамала выступила с MONATIK: смотрите видео онлайн

Для справки! Джамала в этом году является музыкальным продюсером Национального отбора на Евровидение. Она участвовала в отборе участников, которые попали в лонглист конкурса. Этот список, кстати, можно посмотреть в телеграмм-канале "Евровидение. Украина".

Что известно о концерте MONATIK, где он выступил с Джамалой?