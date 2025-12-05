Ты меня подманила, – MONATIK в шутку подколол Джамалу, которая "не пригласила" его на Нацотбор-2026
- На концерте MONATIK в Киеве он и Джамала в шутку обыграли мем о "звонке" Джа, ставший вирусным после отказа MELOVIN от участия в Нацотборе-2026.
- Концерт Монатика 4 декабря в Национальной опере Украины был частью серии "IV" по случаю выхода его четвертого сольного альбома, где он выступил с Джамалой, Jerry Heil и оперной певицей.
В конце ноября, когда объявили лонглист Национального отбора на Евровидение-2026, в сети завирусились мемы о "звонке" Джамалы.
На днях на концерте Дмитрия Монатика в Киеве Джа с коллегой вспомнили эту шутку и иронично ее "обыграли". Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу официального фан-клуба Евровидения ogaeukraine.
Мем появился после того, как MELOVIN отказался от участия в Нацотборе-2026, решив "дать дорогу молодым".
19-го мне звонит Джамала и поздравляет с тем, что я прошел в лонглист. 20-го я принимаю решение снять свою кандидатуру... Я в письменном виде дал отказ Джа как продюсеру и Оксане Скибинской (главе украинской делегации на Евровидении – 24 Канал),
– написал тогда артист.
После этого в Threads начали массово шутить на эту тему, публикуя посты, где вспоминали якобы звонок Джамалы. Этот тренд подхватило немало украинских звезд. Среди которых – OTOY, KRUTЬ, Василий Байдак и другие.
На концерте 4 декабря MONATIK выступил в дуэте с Джа. На сцене он спросил у артистки, почему она его не пригласила на Нацотбор. Артистка же ответила: "Я тебе звонила, но ты не взял трубку".
У меня не было пропущенных. Ты мне не звонила. Ты же меня подманула, подвела,
– напевая сказал Дмитрий Монатик.
Артисты устроили настоящий перформанс, подтанцовывая в этот момент.
Джамала выступила с MONATIK: смотрите видео онлайн
Для справки! Джамала в этом году является музыкальным продюсером Национального отбора на Евровидение. Она участвовала в отборе участников, которые попали в лонглист конкурса. Этот список, кстати, можно посмотреть в телеграмм-канале "Евровидение. Украина".
Что известно о концерте MONATIK, где он выступил с Джамалой?
- 4 декабря певец устроил сказочный концерт в Национальной опере Украины. Дмитрий исполнил свои известные треки в сопровождении Национального президентского оркестра.
- Это был последний концерт артиста из серии "IV" по случаю выхода его четвертого сольного альбома "Вечно танцующий человек". До этого Дмитрий Монатик выступил в КВЦ "Парковый", в Украинском Доме и во Дворце спорта.
- В Национальной опере Украины на сцену с MONATIK вышла не только Джамала, также зрителей поразил его дуэт с Jerry Heil и оперной певицей. Кстати, нашей редакции удалось побывать на этом шоу, поэтому подробнее о концерте читайте на сайте.