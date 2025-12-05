Ти мене підманула, – MONATIK жартома підколов Джамалу, яка "не запросила" його на Нацвідбір-2026

Наприкінці листопада, коли оголосили лонглист Національного відбору на Євробачення-2026, у мережі завірусилися меми про "дзвінок" Джамали.

Днями на концерті Дмитра Монатіка в Києві Джа з колегою згадали цей жарт й іронічно його "обіграли". Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку офіційного фан-клубу Євробачення ogaeukraine.

Вас також може зацікавити Хор "Гомін" до мурах виконав "Щедрик" у парламенті Австрії

Мем з'явився після того, як MELOVIN відмовився від участі в Нацвідборі-2026, вирішивши "дати дорогу молодим".

19-го мені дзвонить Джамала та вітає з тим, що я пройшов у лонглист. 20-го я приймаю рішення зняти свою кандидатуру… Я у письмовому вигляді дав відмову Джа як продюсеру та Оксані Скибінській (голові української делегації на Євробаченні – 24 Канал),

– написав тоді артист.

Після цього в Threads почали масово жартувати на цю тему, публікуючи дописи, де згадували нібито дзвінок Джамали. Цей тренд підхопило чимало українських зірок. Серед яких – OTOY, KRUTЬ, Василь Байдак та інші.

На концерті 4 грудня MONATIK виступив у дуеті з Джа. На сцені він запитав у артистки, чому вона його не запросила на Нацвідбір. Артистка ж відповіла: "Я тобі телефонувала, але ти не взяв слухавку".

В мене не було пропущених. Ти мені не телефонувала. Ти ж мене підманула, підвела,

– наспівуючи сказав Дмитро Монатік.

Артисти влаштували справжній перформенс, підтанцьовуючи у цей момент.

Джамала виступила з MONATIK: дивіться відео онлайн

Для довідки! Джамала цьогоріч є музичною продюсеркою Національного відбору на Євробачення. Вона брала участь у відборі учасників, які потрапили у лонглист конкурсу. Цей список, до речі, можна переглянути у телеграм-каналі "Євробачення. Україна".

Що відомо про концерт MONATIK, де він виступив з Джамалою?