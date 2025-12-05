Ти мене підманула, – MONATIK жартома підколов Джамалу, яка "не запросила" його на Нацвідбір-2026
- На концерті MONATIK в Києві він і Джамала жартома обіграли мем про "дзвінок" Джа, що став вірусним після відмови MELOVIN від участі в Нацвідборі-2026.
- Концерт Монатіка 4 грудня в Національній опері України був частиною серії "IV" з нагоди виходу його четвертого сольного альбому, де він виступив з Джамалою, Jerry Heil та оперною співачкою.
Наприкінці листопада, коли оголосили лонглист Національного відбору на Євробачення-2026, у мережі завірусилися меми про "дзвінок" Джамали.
Днями на концерті Дмитра Монатіка в Києві Джа з колегою згадали цей жарт й іронічно його "обіграли". Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку офіційного фан-клубу Євробачення ogaeukraine.
Мем з'явився після того, як MELOVIN відмовився від участі в Нацвідборі-2026, вирішивши "дати дорогу молодим".
19-го мені дзвонить Джамала та вітає з тим, що я пройшов у лонглист. 20-го я приймаю рішення зняти свою кандидатуру… Я у письмовому вигляді дав відмову Джа як продюсеру та Оксані Скибінській (голові української делегації на Євробаченні – 24 Канал),
– написав тоді артист.
Після цього в Threads почали масово жартувати на цю тему, публікуючи дописи, де згадували нібито дзвінок Джамали. Цей тренд підхопило чимало українських зірок. Серед яких – OTOY, KRUTЬ, Василь Байдак та інші.
На концерті 4 грудня MONATIK виступив у дуеті з Джа. На сцені він запитав у артистки, чому вона його не запросила на Нацвідбір. Артистка ж відповіла: "Я тобі телефонувала, але ти не взяв слухавку".
В мене не було пропущених. Ти мені не телефонувала. Ти ж мене підманула, підвела,
– наспівуючи сказав Дмитро Монатік.
Артисти влаштували справжній перформенс, підтанцьовуючи у цей момент.
Джамала виступила з MONATIK: дивіться відео онлайн
Для довідки! Джамала цьогоріч є музичною продюсеркою Національного відбору на Євробачення. Вона брала участь у відборі учасників, які потрапили у лонглист конкурсу. Цей список, до речі, можна переглянути у телеграм-каналі "Євробачення. Україна".
Що відомо про концерт MONATIK, де він виступив з Джамалою?
- 4 грудня співак влаштував казковий концерт у Національній опері України. Дмитро виконав свої відомі треки в супроводі Національного президентського оркестру.
- Це був останній концерт артиста із серії "IV" з нагоди виходу його четвертого сольного альбому "Вічно танцююча людина". До цього Дмитро Монатік виступив у КВЦ "Парковий", в Українському Домі та у Палаці спорту.
- У Національній опері України на сцену з MONATIK вийшла не лише Джамала, також глядачів вразив його дует з Jerry Heil та оперною співачкою. До речі, нашій редакції вдалося побувати на цьому шоу, тож детальніше про концерт читайте на сайті.