MONATIK откровенно признался, планирует ли побить рекорд Артема Пивоварова с Дворцами спорта
- Монатик заявил, что радуется за тех, кто собирает Дворец спорта, и похвалил Артема Пивоварова за установление рекорда.
- Он отметил, что отдает предпочтение уникальным художественным проектам, а не повторению рекордов.
Недавно Артем Пивоваров установи рекорд, собрав 7 Дворцов спорта с аншлагами. У Дмитрия Монатика также большая аудитория, поэтому некоторые ожидают, что певец бросит вызов звездному коллеге.
Исполнитель уже дал ответ, готов ли "посоревноваться" с Пивоваровым, пишет 24 Канал.
Певец в эксклюзивном интервью 24 Каналу заявил, что "искренне радуется за каждого, кто сегодня решается собирать Дворец спорта". Монатик похвалил Артема за такое достижение, и убежден, "что многие еще не один раз повторят этот рекорд".
Артист вспомнил, что семь лет назад впервые выступал во Дворце спорта с собственным концертом. Это было сложно, ведь надо было нестандартно подходить ко всем деталям, чтобы выделяться на фоне других коллег.
Более того, Дмитрий откровенно признался, готов ли превзойти достижения Артема Пивоварова.
А я пока планирую делать художественные проекты. Среди которых и концерты. Возможно, повторюсь, но мне всегда была ближе эксклюзивность и неповторимость – то, что происходит один раз, только здесь и только сейчас,
– ответил артист.