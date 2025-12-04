MONATIK відверто зізнався, чи планує побити рекорд Артема Пивоварова з Палацами спорту

Нещодавно Артем Пивоваров встанови рекорд, зібравши 7 Палаців спорту з аншлагами. У Дмитра Монатіка також велика аудиторія, тому дехто очікує, що співак кине виклик зірковому колезі.

Виконавець уже дав відповідь, чи готовий "позмагатись" з Пивоваровим, пише 24 Канал.

Не пропустіть Розкрили імена перших танцівників передноворічного спецвипуску "Танців з зірками"

Співак в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу заявив, що "щиро радіє за кожного, хто сьогодні наважується збирати Палац спорту". Монатік похвалив Артема за таке досягнення, і переконаний, "що багато хто ще не один раз повторить цей рекорд".

Артист пригадав, що сім років тому вперше виступав у Палаці спорту з власним концертом. Це було складно, адже треба було нестандартно підходити до всіх деталей, щоб вирізнятись на фоні інших колег.

Ба більше, Дмитро відверто зізнався, чи готовий перевершити досягнення Артема Пивоварова.

А я наразі планую робити мистецькі проєкти. Серед яких і концерти. Можливо, повторюся, але мені завжди була ближча ексклюзивність і неповторність – те, що відбувається один раз, тільки тут і тільки зараз,

– відповів артист.