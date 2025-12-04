Укр Рус
4 грудня, 10:59
3

MONATIK відверто зізнався, чи планує побити рекорд Артема Пивоварова з Палацами спорту

Марта Гнат
Основні тези
  • Монатік заявив, що радіє за тих, хто збирає Палац спорту, і похвалив Артема Пивоварова за встановлення рекорду.
  • Він зазначив, що віддає перевагу унікальним мистецьким проєктам, а не повторенню рекордів.

Нещодавно Артем Пивоваров встанови рекорд, зібравши 7 Палаців спорту з аншлагами. У Дмитра Монатіка також велика аудиторія, тому дехто очікує, що співак кине виклик зірковому колезі.

Виконавець уже дав відповідь, чи готовий "позмагатись" з Пивоваровим, пише 24 Канал.

Співак в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу заявив, що "щиро радіє за кожного, хто сьогодні наважується збирати Палац спорту". Монатік похвалив Артема за таке досягнення, і переконаний, "що багато хто ще не один раз повторить цей рекорд".

Артист пригадав, що сім років тому вперше виступав у Палаці спорту з власним концертом. Це було складно, адже треба було нестандартно підходити до всіх деталей, щоб вирізнятись на фоні інших колег.

Ба більше, Дмитро відверто зізнався, чи готовий перевершити досягнення Артема Пивоварова.

А я наразі планую робити мистецькі проєкти. Серед яких і концерти. Можливо, повторюся, але мені завжди була ближча ексклюзивність і неповторність – те, що відбувається один раз, тільки тут і тільки зараз, 
– відповів артист.

Головне про 7 Палаців спорту Артема Пивоварова

  • У київському Палаці спорту відбулось аж сім концертів Пивоварова: 7, 8, 9, 12, 14, 15 та 16 листопада.
  • Це шоу команда готувала понад рік, а загалом на концерти прийшло понад 73 тисячі людей з різних куточків України.
  • Серед запрошених гостей були: Надя Дорофєєва, Klavdia Petrivna, Лілу45 та Олег Скрипка.
  • Артем Пивоваров потрапив до Книги рекордів України. Він став першим артистом в Україні, який провів одразу сім концертів у Палаці спорту. Рекорд оголосили в останній день, 16 листопада.