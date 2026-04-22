Стрелял из винтовки и учился управлять дроном: MONATIK прошел обучение с десантниками

Украинский певец MONATIK посетил бойцов 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Он окунулся в военные будни и написал вместе с защитниками символический трек.

MONATIK стал гостем нового эпизода программы "Фронтовая Студия", выходящей на канале Cultural Forces Music. Певец познакомился с военнослужащими 80-й отдельной десантно-штурмовой Галицкой бригады.

В рамках поездки в Сумскую область артист не просто общался с военными (в частности, разведывательной группой и сержантами бригады), но и погрузился в их будни и сам прошел небольшую подготовку.

MONATIK учился стрелять из штурмовой винтовки и гранатомета, осваивал управление беспилотниками и НРК (наземными роботизированными комплексами).

Я ехал с абсолютно чистым умом и большим желанием быть полезным. Сегодня это важно для каждого – где бы мы ни были. Война – это грязь, кровь, потери, боль. Но в то же время наши люди держатся и держат других,

– поделился артист.

Вместе с защитниками MONATIK записал совместный трек под названием "С.У.МИ25". В композиции звучат голоса бойцов бригады.

"Для меня большая честь, что голоса воинов, которые сегодня защищают страну, звучат в этой композиции. Я хочу, чтобы она стала мостиком между теми, кто в окопе, и теми, кто ждет дома. Чтобы они испытывали одни и те же эмоции. Чтобы эта песня напоминала: любовь – это то, что строит, держит и дает крылья", – отметил MONATIK.

Что такое "Фронтовая Студия"?

Это музыкальный милитарный проект от Культурных сил. В каждом новом эпизоде артисты посещают и знакомятся с боевыми бригадами Сил Обороны Украины. Звезды вместе с защитниками создают песню, что становится символом людей, историй и самой бригады.