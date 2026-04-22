Блогер решил пообщаться с поклонниками в своем инстаграме. Богдан не стал раскрывать все детали, но ответил на некоторые вопросы.
К слову Я буду той, которая подает патроны, – Наталка Карпа трогательно провела мужа на фронт
Богдан Беспалов показал свои фото в военной форме. Заметно, что некоторые из снимков сделаны в окопах. Однако действительно ли он сейчас находится на фронте – блогер не подтвердил.
Скажу лишь то, что спать в земельных норах это холодно и сыро,
– поделился звезда соцсетей.
Богдан Беспалов о службе / Фото из инстаграм-сториз
Богдан Беспалов рассказал, что проходил базовую военную подготовку не в Десне. Также добавил, что надеется на то, что в ближайшее время сможет вернуться к работе над новым контентом.
Многие поклонники просто делали Богдану комплименты, благодарили за работу и делились, что скучают без блогера.
"Скучаю по нашим котятам, сплетнями и свежим кофе", – написал в ответ Беспалов.
Что известно об "исчезновении" Богдана Беспалова?
- Блогер-сплетник Богдан Беспалов примерно с конца января перестал выходить на связь. Администраторы его телеграм-канала сообщили, что он жив, но детали неизвестны.
- Впоследствии блогер записал голосовое сообщение, где рассказал, что не может быть на связи. В сети распространяли различные версии – от СИЗО до мобилизации или даже побега за границу.
- Через некоторое время Богдан Беспалов снова вышел на связь и подтвердил, что находится в Украине. Он заявил, что к его исчезновению причастен определенный человек.
- 25 марта Богдан Беспалов сообщил, что мобилизовался. Вероятно, к тому времени он уже прошел базовую военную подготовку.
- В причастности к мобилизации блогера заподозрили Елену Тополю. Но певица опровергла слухи.