Kinder в райдере и молитва перед сценой: MONATIK показал свою гримерку на Atlas Festival

Украинский певец Дмитрий Монатик (MONATIK) поделился подробностями о жизни за кулисами и показал свою гримерку на Atlas Festival. Исполнитель откровенно рассказал о необычном райдере, питании перед выступлениями и неизменных ритуалах команды.

Закулисную сторону концертной жизни артист показал в выпуске радиоведущего Славы Демина. Он провел экскурсию по своей гримерке, где особое внимание привлекла интересная деталь райдера певца – шоколадные яйца Kinder.

Несмотря на распространенное среди артистов мнение о том, что перед выходом на сцену лучше избегать приема пищи, Монатик признался, что иногда делает исключения. Если чувствует сильный голод, он позволяет себе легкий перекус, чтобы восстановить силы.

Я не ем, но бывает, что если уже совсем голоден, я могу себе какой-нибудь бутерброд устроить. Небольшой, просто для энергии. Или кусочек шоколада,

– отметил певец.

Райдер Монатика / скриншот из видео

Исполнитель объяснил, почему шоколад служит быстрым источником энергии. А для того, чтобы сладости не создавали дискомфорта для голосовых связок во время пения, ему достаточно просто запить их водой.

Также Дмитрий рассказал о важной традиции, которой его команда придерживается уже много лет. Перед каждым концертом, независимо от его масштаба, весь коллектив собирается вместе для молитвы.

Мы собираемся все, молимся. Каждый – кому там молится. Просим о том, что нам нужно. Эта традиция не меняется с самого начала, с тех пор как мы начали гастролировать,

– поделился артист.

Команда Монатика / скриншот из видео

По завершении молитвы команда традиционно скандирует кричалку, чтобы настроиться на выступление. Сейчас это мотивационная фраза "Вечно танцующий человек". Однако певец признался, что раньше их ритуал был гораздо эмоциональнее и состоял из одного нецензурного слова.

Кстати, жена Монатика показала фото с мужем и 1,5-летним сыном.