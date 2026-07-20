Залаштунки концертного життя артист показав у влозі радіоведучого Слави Дьоміна. Він провів екскурсію своєю гримеркою, де особливу увагу привернула цікава складова райдера співака – шоколадні яйця Kinder.

Попри поширену серед артистів думку про те, що перед виходом на сцену краще уникати прийомів їжі, Монатік зізнався, що іноді робить винятки. Якщо відчуває сильний голод, він дозволяє собі легкий перекус, щоб відновити сили.

Я не їм, але буває, що якщо вже зовсім голодний, я можу якусь там канапку собі організувати. Невеличку таку, просто для енергії. Або шматок шоколаду,

– зазначив співак.

Райдер Монатіка / скриншот з відео

Виконавець пояснив, що шоколад слугує швидким джерелом енергії. А для того, щоб солодощі не створювали дискомфорту для голосових зв'язок під час співу, йому достатньо просто запити їх водою.

Також Дмитро розповів про важливу традицію, якої його команда дотримується вже багато років. Перед кожним концертом, незалежно від його масштабу, весь колектив збирається разом для молитви.

Ми збираємося всі, молимося. Кожен – кому там молиться. Просимо те, що нам потрібно. Ця традиція не змінюється з самого початку, як ми почали гастролювати,

– поділився артист.

Команда Монатіка / скриншот з відео

Після завершення молитви команда традиційно вигукує кричалку, щоб налаштуватися на виступ. Наразі це мотиваційна фраза "Вічно танцююча людина". Проте співак зізнався, що раніше їхній ритуал був значно емоційнішим і складався з одного нецензурного слова.

До речі, дружина Монатіка показала фото з чоловіком та 1,5-річним сином.