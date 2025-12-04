MONATIK честно признался, хотел ли бы стать участником "Танцев со звездами"

"Танцы со звездами" возвращаются – эту тему в последние недели едва ли не больше всего обсуждает украинский шоу-биз. MONATIK, который станет судьей спецвыпуска шоу, поделился своими мыслями.

MONATIK в эксклюзивном интервью 24 Канала признался, что обожает "Танцы со звездами" и искренне радуется, что шоу возвращается. Он признался, хотел бы стать участником проекта.

Артист поделился, что танцы занимают важное место в его жизни. Интересно и то, что премьера его альбома "Вечно танцующий человек" совпала с возвращением легендарного танцевального шоу.

Для MONATIK каждый участник проекта является личностью и трудоголиком. Ведь он не понаслышке знает, насколько сложным является путь на "Танцах". Поэтому он готов поддерживать каждого. Но сам певец не уверен, хотел бы участвовать в шоу.

Признаюсь, я уже реализовал свое участие в танцевальных проектах в разных ролях – и как артист, и теперь снова как судья. Мне это очень близко. Но сейчас я сосредоточен на своих музыкальных и художественных проектах. Хотя.... кто знает? В жизни все может случиться,

– рассказал MONATIK.

Ранее в инстаграме "Танцев со звездами" раскрыли первые имена танцовщиков, которые примут участие в проекте. Среди них есть всем знакомые имена и легенды шоу – Евгений Кот, Юлия Сахневич, Александр Прохоров и другие.

Что известно о возвращении "Танцев со звездами"