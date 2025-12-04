MONATIK чесно зізнався, чи хотів би стати учасником "Танців з зірками"
- MONATIK поділився, що обожнює "Танці з зірками" і радіє їх поверненню, але не впевнений, чи хотів би стати учасником шоу, оскільки зосереджений на музичних і мистецьких проєктах.
- Спеціальний передноворічний випуск "Танців з зірками" має благодійну мету і вийде на екрани 28 грудня, членами журі будуть Наталія Могилевська, Дмитро Дікусар, MONATIK та Катерина Кухар.
"Танці з зірками" повертаються – цю тему останніми тижнями чи не найбільше обговорює український шоубіз. MONATIK, який стане суддею спецвипуску шоу, поділився своїми думками.
MONATIK в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу зізнався, що обожнює "Танці з зірками" та щиро радіє, що шоу повертається. Він зізнався, чи хотів би стати учасником проєкту.
Артист поділився, що танці займають важливе місце в його житті. Цікаво й те, що прем'єра його альбому "Вічно танцююча людина" збіглася з поверненням легендарного танцювального шоу.
Для MONATIK кожен учасник проєкту є особистістю й трудоголіком. Адже він не з чуток знає, наскільки складним є шлях на "Танцях". Тож він готовий підтримувати кожного. Але сам співак не певен, чи хотів би брати участь у шоу.
Зізнаюся, я вже реалізував свою участь у танцювальних проєктах у різних ролях – і як артист, і тепер знову як суддя. Мені це дуже близько. Але зараз я зосереджений на своїх музичних і мистецьких проєктах. Хоча… хто знає? У житті все може трапитися,
– розповів MONATIK.
Раніше в інстаграмі "Танців з зірками" розкрили перші імена танцівників, які візьмуть участь у проєкті. Серед них є всім знайомі імена та легенди шоу – Євген Кот, Юлія Сахневич, Олександр Прохоров та інші.
Що відомо про повернення "Танців з зірками"
- Вперше за 4 роки "Танці з зірками" повертаються. На екрани вийде спеціальний передноворічний випуск. Прем'єра запланована на 28 грудня.
- Спецвипуск має назву "Рух до життя", він має благодійну мету. Зокрема, збір коштів на прицільну евакуацію.
- Вже відомі імена членів журі "Танців з зірками". Це Наталія Могилевська, Дмитро Дікусар, MONATIK та Катерина Кухар.
- Також організатори проєкту оголосили учасників. До списку потрапили як музиканти, так і ведучі та гумористи. А ще – ветеранка війни Руся Данілкіна.