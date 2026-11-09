Находясь в иллюзии, – травести-дива Монро объяснила, почему решила вернуться из Франции в Украину

Травести-дива Монро решила вернуться в Украину после попытки пожить во Франции. Блогерша призналась, что пока не готова к эмиграции ни морально, ни финансово.

Сначала она планирует поселиться в Закарпатье, а впоследствии хочет вернуться в Киев. О своем решении Монро рассказала в инстаграме.

Как пояснила блогерша, она решила попробовать пожить во Франции из-за желания позаботиться о безопасности маленького Левчика. Это сын близкой подруги и менеджерши Монро Натальи Медведевой, известной как Графиня. Женщины вместе заботятся о мальчике и воспитывают его как одна семья. В конце 2026 года, когда ситуация с обстрелами Киева ухудшилась, Монро и Наталья начали обсуждать возможность временного переезда за границу. Выбор остановился на Франции, ведь там живут их друзья, которые могли помочь с обустройством. К тому же блогерше нравятся французский язык и Лазурное побережье. Однако во время поездки блогерша поняла, что не учла многих трудностей.

Эта поездка показала мне, что я немного жила в иллюзиях. Ну, как "немного". Не готова и все. И морально, и материально. Пока не готова,

– написала Монро.

В частности, ей оказалось непросто совмещать отдых с постоянной заботой о Левчике. Мальчик находится в возрасте двух-трех лет и требует много внимания, поэтому представления Монро о спокойном отдыхе не совпали с реальностью.

В моих иллюзиях я решила, что ребенок будет делать то, что мне нужно, тихонько играть сам по себе, пока я буду загорать, а мама ребенка будет соответствовать моим ожиданиям относительно того, как воспитывать ребенка. С Левчиком интересно, весело, радостно и увлекательно, и в то же время это в основном хаос, звуки разной громкости, постоянное внимание и сдерживание эмоций и энергии... Вы спросите, а что делала мама ребенка? Водила автомобиль и занималась нашим бытом, это очень важно отметить, реалистичными планами,

– поделилась блогерша.

Еще одним важным фактором стали расходы. Блогерша начала подсчитывать, во сколько обойдется жизнь во Франции, чтобы обеспечить ребенку достойные условия, уделять ему достаточно времени и в то же время иметь возможность работать и развиваться.

Кроме того, во время путешествия женщины столкнулись с неприятной ситуацией. Когда у автомобиля пробило колесо, мужчина, предложивший помочь с ремонтом, обманул их на деньги. Монро призналась, что ее огорчила не только финансовая потеря, но и сам факт того, что они попали в такую ситуацию.

В конце концов Монро и Наталья решили вернуться в Украину. Сначала они планируют поселиться в Закарпатье, где Левчик сможет находиться в более безопасных условиях. В то же время блогерша хочет время от времени ездить в Киев, ведь там остаются ее друзья, имущество и домашние питомцы – кошки, которым еще нужно оформить документы для выезда за границу.

В то же время Монро не исключает, что в будущем еще попробует пожить во Франции. Она отметила, что не видит ничего плохого в том, чтобы менять планы и не иметь ответов на все вопросы прямо сейчас. "И на все нужно время, здоровье и финансы", – подытожила блогерша.

А ранее Монро рассказывала о своей жизни за границей.