Трансгендерная блогерша Монро уехала из Украины: как ей это удалось

Украинская блогерша Монро временно переехала из Киева во Францию. Сейчас она живет в деревне недалеко от Дижона, но зимовать там не планирует. Куда она поедет дальше и когда вернется в Украину, блогерша пока не берется сказать.

О переезде Монро рассказала, отвечая на вопросы подписчиков в инстаграме. По ее словам, в деревне нет ни одного магазина или кафе, а до ближайшего супермаркета – шесть километров. Но после Киева ей пришлось по душе именно это спокойствие.

Сейчас во Франции, в деревне недалеко от Дижона. Ни одного магазина и кафе. Ближайший супермаркет в 6 км. Очень спокойно и расслабляюще. Я работаю. Сессии с клиентами, блог и текущие задачи. Вчера сделала педикюр и накрасила ногти, жду начала нового обучения. Что касается будущего – я выдохнула,

– рассказала Монро.

Монро уехала за границу / скриншот с monritta

Во Франции она проводит время с Левчиком, сыном подруги, и ждет начала нового обучения. Блогерша также подумывает о курсе по сексологии. В то же время ей не хватает привычных киевских будней – от прогулок в парке до времяпрепровождения с друзьями.

В целом скучаю по себе и своей жизни в Киеве. По квартире, по кошкам (которым важно быть там, где их кормят и чешут), по кабинету, по парку, по друзьям, по Киеву…

– написала она.

Монро уехала за границу / скриншот из monritta

Подписчики также спросили, как Монро пересекла границу во время военного положения. В ответ блогерша упомянула о законных способах выезда из Украины, но не уточнила, на каком именно основании выехала. По ее словам, критических комментариев было немного, а большинство подписчиков ее поддержали.

Есть законные способы пересечения границы во время военного положения,

– написала Монро в ответ на вопрос о дальнейших планах.

Монро уехала за границу / скриншот с monritta

Вместо этого блогерша рассказала, что ей хотелось бы в будущем: жить в Украине, иметь собственный дом во Франции, свободно говорить по-французски и зарабатывать 10 тысяч евро. Она также упомянула о мечте собрать коллекцию духов. А больше всего хочет, чтобы война закончилась победой Украины, а пленные и похищенные дети вернулись домой.

Кстати, Маремуха с 4-летним сыном уехала из Украины в Лиссабон и призналась, что решение далось ей очень тяжело.