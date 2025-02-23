"Нас надо лечить": что Моргенштерн делает в топах чартов и как на это реагируют известные украинцы

С начала полномасштабного вторжения украинским артистам удалось достичь вытеснения российских треков из музыкальных чартов. Однако на днях российский рэп вернулся на первые места в платформах.

Российский рэпер Моргенштерн недавно выпустил новый альбом. Его песни залетели на первые места украинского Spotify, Apple Music и YouTube, пишет 24 Канал.

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Моргенштерн кое-где вытеснил последние украинские хиты – "Одуванчики", "Врубай", "Ау ау", а также треки зарубежных артистов, в частности Леди Гаги.

Российский рэп в чартах / Скриншоты со стриминговых платформ

С первого взгляда создается впечатление, что украинцы на третий год большой войны так и не отказались от вражеского контента. Однако точно нельзя сказать, что чарты на 100% отображаются правильно.

Стриминговые платформы могут учитывать прослушивания с временно оккупированных территорий, где подобную музыку могут слушать россияне и российские военные. Кроме того, некоторые артисты могут пользоваться "накруткой" просмотров и прослушиваний в рамках своей пиар-стратегии.

Как отреагировали звезды

Певица Jerry Heil осталась разочарованной тем, как сейчас выглядят чарты.

Это что такое, я вас спрашиваю?! Годами украинские артисты работают над тем, чтобы было что слушать на родном языке, чтобы однажды в украинском топе увидеть это? И дело не только в языке! Хотя это база. Знаю, мои люди точно не слушают русское. Но ситуация разбивает сердце,

– поделилась певица поделилась.

На странице "Территории А" доступно объяснили", почему не стоит употреблять враждебный контент.

"Украинцы, прослушивая российский контент, вкладывают свои деньги в те ракеты, которые летят на их же головы. Традиционно причинно-следственную связь большинство не видит. Что еще должно произойти, чтобы отказаться от контента врага, который ведет войну на полное уничтожение Украины и украинцев?" – написали в заметке.

Юрист Евгений Пронин высказался лаконично: "Нас надо лечить".