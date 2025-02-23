Укр Рус
Show24 Музыка "Нас надо лечить": что Моргенштерн делает в топах чартов и как на это реагируют известные украинцы
23 февраля, 21:07
2

"Нас надо лечить": что Моргенштерн делает в топах чартов и как на это реагируют известные украинцы

Квитослава Туз

С начала полномасштабного вторжения украинским артистам удалось достичь вытеснения российских треков из музыкальных чартов. Однако на днях российский рэп вернулся на первые места в платформах.

Российский рэпер Моргенштерн недавно выпустил новый альбом. Его песни залетели на первые места украинского Spotify, Apple Music и YouTube, пишет 24 Канал.

Слушайте украинское Любовь, одиночество и изменения: 11 музыкальных премьер от украинских артистов, которые вы могли пропустить

Моргенштерн кое-где вытеснил последние украинские хиты – "Одуванчики", "Врубай", "Ау ау", а также треки зарубежных артистов, в частности Леди Гаги.

Российский рэп в чартах / Скриншоты со стриминговых платформ

С первого взгляда создается впечатление, что украинцы на третий год большой войны так и не отказались от вражеского контента. Однако точно нельзя сказать, что чарты на 100% отображаются правильно.

Стриминговые платформы могут учитывать прослушивания с временно оккупированных территорий, где подобную музыку могут слушать россияне и российские военные. Кроме того, некоторые артисты могут пользоваться "накруткой" просмотров и прослушиваний в рамках своей пиар-стратегии.

Как отреагировали звезды

Певица Jerry Heil осталась разочарованной тем, как сейчас выглядят чарты.

Это что такое, я вас спрашиваю?! Годами украинские артисты работают над тем, чтобы было что слушать на родном языке, чтобы однажды в украинском топе увидеть это? И дело не только в языке! Хотя это база. Знаю, мои люди точно не слушают русское. Но ситуация разбивает сердце,
поделилась певица поделилась.

На странице "Территории А" доступно объяснили", почему не стоит употреблять враждебный контент.

"Украинцы, прослушивая российский контент, вкладывают свои деньги в те ракеты, которые летят на их же головы. Традиционно причинно-следственную связь большинство не видит. Что еще должно произойти, чтобы отказаться от контента врага, который ведет войну на полное уничтожение Украины и украинцев?" – написали в заметке.

Юрист Евгений Пронин высказался лаконично: "Нас надо лечить".