На фоне слухов о беременности: муж MamaRika рассекретил, ждут ли они второго ребенка
- Муж MamaRika, Сергей Середа, отрицает слухи о беременности.
Недавно украинская певица MamaRika выпустила новую лирическую песню о любви "Один вопрос", где прозвучали строки: "Сначала мы вдвоем, потом втроем, а сейчас вчетвером". Эти слова натолкнули фанов на предположение, что артистка в положении.
В то же время MamaRika пока никак не комментирует эти слухи, а однако журналисты пообщались с ее мужем, юмористом Сергеем Середой. Мужчина признался, действительно ли они ожидают пополнения в семье. Сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал "Радио Люкс".
Сначала он пошутил, отметив, что не обратил внимание на слова в песне, поэтому надо ее переслушать, а уже потом ответил серьезно.
Можно ли первый триместр считать беременностью? Тогда нет (не беременна – 24 Канал). Это не всегда зависит от нас, но и от качества определенных штук. Если откровенно и без шуток, то не очень хочется. Когда вспоминаешь, как много времени ты уделяешь ребенку, от чего ты отказываешься,
– отметил Сергей.
Что известно об отношениях MamaRika и Сергея Середы?
- Знакомство будущих супругов состоялось в 2014 году, а первое свидание они провели в Одессе.
- Через несколько лет, в 2018-м, Анастасия и Сергей объявили о помолвке, а уже в марте 2020-го тайно поженились во время путешествия в Таиланд.
- В 2021 году у пары родился первенец – сын Давид. Также у них есть собака Роки, которую пара считает частью семьи.
- В апреле 2024 года MamaRika призналась, что в их отношениях наступил серьезный кризис. Однако, по ее словам, они прилагают усилия, чтобы сохранить семью, и остаются вместе.