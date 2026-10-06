"Моя роза с шипами": муж Натальи Карпы обратился к жене с фронта

Супруг украинской певицы Натальи Карпы, военнослужащий Евгений Терехов, тронул пользователей сети публичным признанием в любви. Защитник посвятил любимой эмоциональный пост, в котором рассказал, за что больше всего ею восхищается, пока он находится на передовой.

На своей странице в инстаграме Евгений опубликовал совместную фотографию с женой и сравнил ее с розой, которая сочетает в себе нежность, красоту и несгибаемый характер.

Моя жена – словно роза. Я могу смотреть на нее и до сих пор восхищаться ее красотой, ее нежностью, взглядом, улыбкой. Но я знаю: эта роза не без шипов. И я люблю ее именно такой, потому что за этой нежностью скрывается невероятная сила. В ней есть стержень, который не позволяет ей сломаться. Если она видит цель – она идет к ней. Сквозь трудности, сквозь стены, сквозь все, что встает на пути,

– написал Терехов.

Отдельно военнослужащий подчеркнул, как сильно ценит то, что Наталья самостоятельно заботится об их дочери и держит на себе всю семью, пока он защищает страну от врага.

Но больше всего меня поражает другое. Пока я далеко, там, где идет война, она поддерживает наш мир. Она отдает себя нашему ребенку. Любит, воспитывает, обнимает, успокаивает. Она преодолевает свои трудности сама, пока я не могу быть рядом. И я понимаю, сколько в ней силы. Возможно, я не всегда говорю это вслух. Но я вижу. Вижу каждый ее шаг. Каждую ее борьбу. Каждую жертву ради нашей семьи,

– признался Евгений.

Наталья Карпа и Евгений Терехов / фото из инстаграма

В заключение муж певицы добавил, что именно семья остается его главной мотивацией бороться и возвращаться домой живым.

И если где-то далеко я продолжаю свой путь, то знаю, ради кого я должен вернуться. Моя роза. Нежная. Сильная. Со своими шипами. Женщина, которую я люблю. Женщина, которой я восхищаюсь. И лучшая мама для нашего ребенка. Я очень хочу, чтобы она знала: я вижу тебя. Я ценю тебя. И я невероятно тобой горжусь,

– подытожил защитник.

Напомним, Наталья Карпа и Евгений Терехов состоят в браке уже 10 лет. Несмотря на расстояние и испытания войной, супруги продолжают поддерживать прочную связь и беречь романтику в отношениях.

Недавно возле дома Натальи Карпы в Киеве случился прилет. Певица показала ужасающие последствия и рассказала, где она находилась.

