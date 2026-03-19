О звездной жене и бизнесе: муж Оли Поляковой дал большое интервью на русском языке

Бизнесмен Вадим Буряковский впервые за долгое время дал большое откровенное интервью. Он рассказал о своем становлении, первых браках, знакомстве и отношениях с Олей Поляковой и вспомнил о скандалах и кризисах.

Интервью вышло на канале "В гостях у Гордона". Бизнесмен и интервьюер решили общаться на русском языке, хоть продолжается пятый год полномасштабного вторжения.

63-летний Вадим Буряковский не объяснил решение общаться на русском языке. Хотя в конце интервью он признался, что не надеялся, что начнется большая война.

О чем рассказал муж Оли Поляковой?

О становлении и бизнесе

Вадим Буряковский родился в Киеве. Его выгнали из школы, поэтому парень пошел работать мясником, потом стал автослесарем. Также отслужил в армии. А после возвращения из армии начал заниматься бизнесом. В 90-х Буряковского называли одним из самых богатых людей в Украине.

Я немножко изучил банковское дело. Бизнес заключался в том, чтобы предоставлять людям услуги. Например, когда остановились платежи из Украины, перестали пользоваться рублями. Я придумал, как можно было хотя бы часть платежей вернуть обратно или какую-то часть провести к получателю,

– рассказал Вадим.

Бизнесмен признался, что участвовал в "стрелках" и нередко волновался за свою жизнь.

О женах к Оле Поляковой

До Оли Поляковой Вадим Буряковский несколько раз был женат. Первая жена – это школьная любовь. Пара развелась, женщина переехала в США. Вторая жена Буряковского – украинка Роксолана, которая имела гражданство Австралии.

Третья жена бизнесмена уже была связана с шоубизнесом, в частности, занималась организацией концертов. Так мужчина оказался соприкасающимся с миром звезд.

Отношения с Олей Поляковой

С Олей Поляковой Вадим Буряковский познакомился на своем дне рождении. Девушка выступала на его празднике.

Такая погода получилась классная – то гроза, то солнце. За деньги этого нельзя сделать. А мы еще так весело гуляли, вот она поет там – и то гроза, то солнце, то молния, знаешь, произвела впечатление, а потом она села за стол с нами и смешила нас,

– вспомнил бизнесмен.

Вадим и Оля после знакомства продолжили дружить, а потом у них завязался роман. Буряковский признался, что Полякова покорила его своей искренностью. Это впервые к нему пришла настоящая любовь.

