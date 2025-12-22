Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу Поляковой. Дочь и зять пришли к ней в гости.
Оля Полякова сняла на видео, как встречала дочь и ее мужа. Маша и Эден пришли не с пустыми руками. Они принесли певице подарки – похоже, что это были коробочки с косметическими средствами.
Так, ну что, пришли мои дети с дарами. Это Маруся, это Эден. Это что, ты маме столько надарил? Боже, какие красивые дети! Ну, хорошо, так уж и быть, покормлю вас,
– сказала Полякова.
Маша Полякова с мужем / Скриншот из видео
Интересно, что Пассарелли поздоровался с тещей на украинском. Он впервые в Украине. В инстаграме Маша Полякова также показала, что вместе с мужем посетила выступление мамы.
Маша и Эден и выступлении Поляковой / видео из инстаграма девушки
Эден Пассарелли на выступлении Поляковой / видео из инстаграма Маши
Что известно об отношениях Маши Поляковой и Эдена?
В начале июля Маша Полякова неожиданно объявила о помолвке. Эден сделал ей предложение на яхте. Парень подарил любимой кольцо, букет цветов и произнес речь.
После этого в сети появились слухи, что Маша беременна, но она ей опровергла. Сама же Оля Полякова заявляла, что пока не готова к внукам.
Маша и Эден уже расписались в США. Свадьбу дочь Поляковой планирует отпраздновать в Европе, однако певица говорила, что не будет ее оплачивать. Оля считает, что если пара решила оформить свои отношения официально, то и финансовую ответственность за организацию праздника должна брать на себя.