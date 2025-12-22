Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Полякової. Донька і зять завітали до неї в гості.
Оля Полякова зняла на відео, як зустрічала доньку та її чоловіка. Маша та Еден прийшли не з пустими руками. Вони принесли співачці подарунки – схоже, що це були коробочки з косметичними засобами.
Так, ну що, прийшли мої діти з дарами. Це Маруся, це Еден. Це що, ти мамі стільки надарував? Боже, які гарні діти! Ну, добре, так уже й бути, погодую вас,
– сказала Полякова.
Маша Полякова з чоловіком / Скриншот з відео
Цікаво, що Пассареллі привітався з тещею українською. Він уперше в Україні. В інстаграмі Маша Полякова також показала, що разом із чоловіком відвідала виступ мами.
Маша та Еден та виступі Полякової / відео з інстаграму дівчини
Еден Пассареллі на виступі Полякової / відео з інстаграму Маші
Що відомо про стосунки Маші Полякової та Едена?
На початку липня Маша Полякова неочікувано оголосила про заручини. Еден освідчився їй на яхті. Хлопець подарував коханій каблучку, букет квітів і виголосив промову.
Після цього у мережі з'явились чутки, що Маша вагітна, але вона їй спростувала. Сама ж Оля Полякова заявляла, що наразі не готова до онуків.
Маша та Еден уже розписалися у США. Весілля донька Полякової планує відсвяткувати в Європі, проте співачка говорила, що не буде його оплачувати. Оля вважає, що якщо пара вирішила оформити свої стосунки офіційно, то й фінансову відповідальність за організацію свята має брати на себе.