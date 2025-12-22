Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Полякової. Донька і зять завітали до неї в гості.

Оля Полякова зняла на відео, як зустрічала доньку та її чоловіка. Маша та Еден прийшли не з пустими руками. Вони принесли співачці подарунки – схоже, що це були коробочки з косметичними засобами.

Так, ну що, прийшли мої діти з дарами. Це Маруся, це Еден. Це що, ти мамі стільки надарував? Боже, які гарні діти! Ну, добре, так уже й бути, погодую вас,

– сказала Полякова.

Маша Полякова з чоловіком / Скриншот з відео

Цікаво, що Пассареллі привітався з тещею українською. Він уперше в Україні. В інстаграмі Маша Полякова також показала, що разом із чоловіком відвідала виступ мами.

Маша та Еден та виступі Полякової / відео з інстаграму дівчини

Еден Пассареллі на виступі Полякової / відео з інстаграму Маші

Що відомо про стосунки Маші Полякової та Едена?