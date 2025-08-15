Після цього в мережі почали ширитися чутки про можливу вагітність дівчини, і багатьох зацікавило, як до цього ставиться зіркова мама. Журналісти прямо запитали Олю Полякову, чи готова вона стати бабусею. Повідомляє Show 24 з посиланням на "Люкс ФМ".

Відповідь співачки була однозначною.

Щооо? Ну ні, звісно. Можливо, я ще хочу народити? Ні-ні-ні,

– підкреслила артистка.

Для довідки! Окрім Марії, Оля Полякова з чоловіком Вадимом також виховує доньку Алісу.

Доньки Олі Полякової / Фото з інстаграму співачки

Що Маша Полякова говорила про свою вагітність?

Дівчина публікувала відео, де зауважила, що чула про плітки щодо її вагітності, однак наголосила, що не чекає на дитину. "Коли всі думають, що я вагітна, а я просто смачно поїла", – з іронією тоді написала Марія під роликом.