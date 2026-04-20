Нежная колыбельная Гросу и ирония от Поляковой: 10 музыкальных новинок, которые не стоит пропускать

На этой неделе украинские исполнители удивили аудиторию максимально разноплановыми премьерами. В новых песнях они рассказывают личные истории, искренне делятся эмоциями и много иронизируют.

Среди самых громких новинок недели – совместная работа Джамалы с Shatur-Gudur о киевских рассветах, шуточный "Вадик" от Поляковой и колыбельная Алины Гросу. 24 Канал расскажет о тех, которые стоит послушать.

Schmalgauzen

Группа презентовала новый пре-сингл с будущего альбома, который выйдет уже в этом году. Музыканты написали эту песню еще в мае 2022 года, она звучала на многих концертах, но прошла немалую трансформацию перед релизом. Это трек о моряках, их судьбе и путешествии.

Jerry Heil и Klavdia

После успеха во Дворце спорта Jerry Heil представила новую версию своей конкурсной песни на Нацотбор на Евровидение-2026. Она спела в дуэте с представительницей Греции на Евровидении-2025. Все потому, что трек CATHARTICUS приобрел популярность в Греции.

Мое сотрудничество с Jerry над CATHARTICUS на греческом и украинском языках стала действительно чрезвычайным опытом. С первого прослушивания песня глубоко откликнулась мне, ведь ее выразительная мелодия и вокал создают по-настоящему уникальную атмосферу,

– признается Klavdia

Оля Полякова

Интервью Вадима Буряковского стало одним из самых громких за последнее время. Оля Полякова решила отреагировать на популярность мужа и записать песню. Этот шуточный трек в стиле шансона 90-х певица создала буквально за сутки.

Алина Гросу

Алина Гросу впервые стала мамой. Одновременно с этой новостью певица презентовала песню – "Колискова". Этот трек она успела написать и записать за 10 дней до родов.

Во время беременности я написала несколько колыбельных, но успела записать только одну. И это было за 10 дней до рождения. Я будто чувствовала сердцем, что он появится в этот мир немного быстрее, чем планировалось,

– рассказала артистка.

Арсен Мирзоян и Тоня Матвиенко

Супруги выпустили новую дуэтную работу. Это особый подарок от Арсена к юбилею жены. Это первая большая совместная песня артистов за последние 12 лет. В этом треке пара призывает к откровенности в отношениях и важности общения.

KARTA SVITU

Коллектив представил клип на один из самых популярных концертных треков. Он о том, что встречи с близкими и друзьями стали настоящей ценностью. В период, когда все откладывается или переносится на потом, музыканты напоминают – именно простые моменты вместе и есть жизнь.

Shatur-Gudur и Jamala

Крымскотатарская группа вместе с Джамалой представила совместный трек о киевских рассветах. Песня посвящена дочери соучредителя группы и всем родителям, которые, оберегая сон детей, научились различать типы ракет по звуку.

Считаю, что это просто уникальное произведение. Мне очень хотелось попробовать что-то новое именно в тембре, в вокальной подаче. Мне кажется, получилось очень классно, и я очень счастлива, что это именно эта группа и именно такая подача,

– поделилась Джамала.

Оля Цибульская

Певица выпустила новую песню и клип, где появляется среди беременных женщин и интригует поклонников. В соцсетях разделились: кто-то говорит, что это намек, а другие думают, что это провокация. Но на самом деле песня не о новости, а состояние – о том, как женщина "вынашивает" внутри себя решение, страхи или изменения.

KOLA

Артистка представила новую легкую и динамичную историю о времени в любви. Она рассказывает о моменте, когда чувства были, но жизнь выбрала другой маршрут, и слова о любви звучат слишком поздно.

Мы часто даем людям множество шансов, но время – это единственный ресурс, который невозможно вернуть. Эта песня о том, как важно ценить момент и не опаздывать с главными словами и жизненными решениями,

– рассказала певица о премьере.

Кажанна

Певица представила свой первый релиз после громкого перехода с лейбла Jerry Heil к Ирине Горовой. В новом треке Кажанна снова уверенно миксует различные стили и жанры.

Напомним, на этой неделе также прошла церемония вручения музыкальной премии YUNA музыкальной премии YUNA. Больше всего побед одержал Артем Пивоваров.