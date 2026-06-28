Омаргалиева, Дорофеева, Дантес и другие: музыкальные премьеры, которые хочется слушать снова и снова

На этой неделе украинская музыка пополнилась новыми релизами от наших артистов.

Поэтому в новой подборке музыкальных премьер от 24 Канала есть всё: от душевных семейных композиций до танцевальных ремиксов и поп-рок-баллад о сложных отношениях. Так что каждый сможет найти что-то для себя.

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Алена Омаргалиева

Певица выпустила новую песню "Зійшла зоря", которая стала одной из самых личных в её творчестве. Впервые Алена записала композицию вместе со своей мамой. Трек сочетает современное поп-звучание с украинскими народными мотивами и рассказывает о семье, связи поколений и ценности собственных корней.

В клипе артистка показала свою большую семью: родителей, сына, сестру и других близких, собравшихся за одним столом. Неожиданным гостем в видео стал Юрий Ткач, сыгравший цимбалиста. Вместе с ним в кадре также появились его жена и дочь.

Алена Омаргалиева – "Зійшла Зоря": смотрите клип онлайн

Маша Кондратенко и Владимир Дантес

Артисты представили совместный прок-трек "Донт тач". Песня рассказывает о двух людях, которые не могут окончательно поставить точку в своих отношениях. Они до сих пор испытывают чувства друг к другу, но в то же время понимают, что возвращение в прошлое вряд ли сделает их счастливыми.

Маша Кондратенко и Владимир Дантес – "Донт тач": смотрите видео онлайн

DOROFEEVA и Bloom Twins

Электронный дуэт Bloom Twins представил собственную версию англоязычной песни DOROFEEVA FEEL THE HEAT. Ремикс получил более электронное звучание: с глубокими басами, синтезаторами и драйвовыми ритмами. В новой аранжировке трек обрёл атмосферу ночного рейва и стал несколько энергичнее оригинала.

DOROFEEVA и Bloom Twins – FEEL THE HEAT (Remix): смотрите видео онлайн

Кристина Соловий

Исполнительница выпустила третий сингл "2:00" из будущего альбома, посвященного культуре украинских 90-х.

Композиция сочетает личную историю с размышлениями о самоидентичности, поиске собственного голоса и влиянии общества. По звучанию песня вдохновлена украинской музыкой первых лет независимости.

Отдельного внимания заслуживает клип. Он стал своеобразной данью уважения украинскому кинематографу и состоит из четырёх историй, вдохновлённых культовыми фильмами разных лет. Среди них – "Белая птица с чёрной отметиной", "Дикая любовь", "Друг покойного" и "Голос травы". С помощью знакомых образов видео показывает, что темы, которые украинские режиссёры поднимали десятилетия назад, остаются актуальными и сегодня.

Кристина Соловий – "2:00": смотрите видео онлайн

Джамала и Cape Cod

Музыкальный проект Cape Cod вместе с Джамалой представили совместную композицию "Літо". Это легкая и атмосферная песня о теплых воспоминаниях, близости между людьми и моментах, которые хочется пережить заново. Музыка передает ощущение летних вечеров, беззаботности и ностальгии по времени, которое уже ушло.

Джамала и Cape Cod – "Літо": смотрите видео онлайн

BAH.ROMA

Рома Бахарев выпустил live-видео на песню "Цегла" из альбома "Готель Надія". Эту работу сняли одним кадром, без каких-либо монтажных склейки. В центре видео – разрушенное здание, которое становится сценой для музыкантов. Сам трек "Цегла" звучит как посвящение людям, которые даже среди неопределенности и руин не теряют силы жить, любить, творить и бороться за свое будущее.

Для меня суть этого видео – одна простая метафора: будущее нашей страны – в тех, кто снова и снова берет кирпич, чтобы строить здесь,

– отметил певец.

BAH.ROMA – "Цегла": смотрите видео онлайн

Lida Lee

Новый сингл артистки "Танці" стал своеобразным манифестом свободы и протеста против стереотипов. Певица призывает не ограничивать себя только потому, что кто-то решил, как должна вести себя женщина. В клипе Лида переносит эту идею в бильярдный клуб, где уверенно играет партию.

Lida Lee – "Танці": смотрите видео онлайн