MONATIK, Барских и не только: главные музыкальные новинки, которые хочется слушать на повторе

Украинские артисты продолжают радовать слушателей новыми треками – от танцевальных песен до более лирических историй о любви, жизни и эмоциях.

В новой подборке 24 Канала – новинки от MONATIK, Макса Барских и других исполнителей, которые уже сейчас могут попасть в ваш летний плейлист.

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MONATIK

Дмитрий Монатик выпустил новую песню "Тому що…" и сразу представил к ней клип. В нем также снялись DANTES, KOLA, BRYKULETS и Michelle Andrade.

Это не просто один клип, а начало большого музыкального проекта. MONATIK задумал трилогию – три видео, которые связаны между собой и вместе рассказывают одну историю, как небольшой музыкальный фильм.

В первой части показана стилизованная "свадьба" с неожиданными сюжетными поворотами.

MONATIK – "Тому що…": смотрите видео онлайн

Далее выйдут ещё два видео, и вся история постепенно сложится в единый сюжет.

Макс Барских

Артист представил песню "Кольє" перед стартом своего грандиозного open-air-шоу "Сегодня имеет смысл". Трек передает атмосферу предстоящего выступления – от сценических образов до общего настроения шоу.

Вместе с треком вышел клип, снятый Аланом Бадоевым: это стильная криминальная история с танцевальной пластикой и атмосферой риска и приключений.

Макс Барских – "Кольє": смотрите видео онлайн

Артем Пивоваров

Певец представил Viva La Vida – третий сингл из будущего альбома, посвященного стихии воздуха. Песня отличается легким, танцевальным настроением и рассказывает о любви, наполняющей жизнь эмоциями.

Вместе с треком артист представил и клип, в котором соединил динамичный сюжет, яркие образы и современные спецэффекты. Над масштабной видеоработой трудилась команда из более чем 80 человек.

Артем Пивоваров – Viva La Vida: смотрите видео онлайн

CHEEV

Владислав представил песню "Місця". Это композиция о людях, которые становятся опорой в сложные времена. Вместе с релизом артист также обновил образ, чем удивил поклонников.

CHEEV – "Місця": смотрите видео онлайн

Ann in Black

Анна выпустила альбом "Боятись нічого", состоящий из девяти треков – шесть из них уже были знакомы слушателям, а три являются новыми.

Перед релизом певица переживала творческий кризис и подумывала о завершении сольной карьеры, но после работы над собой обрела новое вдохновение. Она провела три недели с 22 подписчицами из Instagram, которые делились личными историями, и именно эти разговоры стали основой для альбома.

Все девять песен посвящены этим девушкам. Разного возраста, разных характеров, но с очень похожими переживаниями: боль, сила, вдохновение, упрямство и желание наконец позволить себе быть собой,

– отметила артистка.

РуханкоМен

Артист наконец позволил себе раскрыться с другой, более взрослой стороны. Он выпустил новый трек "Вона". В песне рассказывается, что жизнь продолжается, и лучший способ залечить разбитое сердце – это снова начать жить и, несмотря ни на что, танцевать. На эту композицию уже вышел музыкальный клип.

В клипе мы соединили то, что раньше казалось несочетаемым. Я почувствовал свободу быть собой и показать зрителям того РуханкоМена, который не боится экспериментов и готов снова задавать тренды,

– объяснил певец.

РуханкоМен – "Вона": смотрите видео онлайн

Жанна Лтавская

Исполнительница представила новую песню "Червоні вишні". Композиция рассказывает о страстной любви, силе чувств и важности жить сегодняшним днем, не откладывая жизнь на потом.

Сегодня людям особенно нужна искренность. Мы все пережили много боли, потерь и испытаний. Но любовь никуда не исчезла. Она рядом. Она помогает жить, верить и двигаться вперёд. Именно об этом моя новая песня,

– поделилась Жанна Лтавская.

Жанна Лтавская – "Червоні вишні": смотрите видео онлайн

NICOLE

Накануне Дня отца юная певица выпустила сингл "Лечу" – трогательную песню-благодарность всем папам, которые поддерживают своих детей, помогают им верить в себя и остаются рядом на каждом этапе жизни.

"Лечу" – это напоминание, что сколько бы нам ни было лет, в жизни каждого есть человек, к которому всегда хочется вернуться в теплые объятия. Для меня это мой папа,

– отметила NICOLE.

В клипе на этот трек приняли участие украинские знаменитости со своими детьми, в частности телеведущий Тимур Мирошниченко и танцор Евгений Кот, а также военные.

NICOLE – "Лечу": смотрите видео онлайн

Кстати, накануне стартовал Национальный отбор на Детское Евровидение-2026. Ранее наша редакция писала о том, как подать заявку на песенный конкурс и кто может принять в нём участие.