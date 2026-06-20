У свіжій добірці 24 Каналу – новинки від MONATIK, Макса Барських та інших виконавців, які вже зараз можуть потрапити у ваш літній плейлист.

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MONATIK

Дмитро Монатік випустив нову пісню "Тому що…" і одразу представив до неї кліп. У ньому знялися також DANTES, KOLA, BRYKULETS і Michelle Andrade.

Це не просто один кліп, а початок великого музичного проєкту. MONATIK задумав трилогію – три відео, які пов'язані між собою і разом розповідають одну історію, як невеликий музичний фільм.

У першій частині показано стилізоване "весілля" з несподіваними сюжетними поворотами.

MONATIK – "Тому що…": дивіться відео онлайн

Далі вийдуть ще два відео, і вся історія поступово складе єдиний сюжет.

Макс Барських

Артист презентував пісню "Кольє" перед стартом свого великого open air шоу "Сьогодні має сенс". Трек передає атмосферу майбутнього виступу – від сценічних образів до загального настрою шоу.

Разом із треком вийшов кліп, знятий Аланом Бадоєвим: це стильна кримінальна історія з танцювальною пластикою та атмосферою ризику й пригод.

Макс Барських – "Кольє": дивіться відео онлайн

Артем Пивоваров

Співак запрем'єрив Viva La Vida – третій сингл із майбутнього альбому про стихію повітря. Пісня має легкий, танцювальний настрій і розповідає про кохання, яке наповнює життя емоціями.

Разом із треком артист представив і кліп, у якому поєднав динамічний сюжет, яскраві образи та сучасні спецефекти. Над масштабною відеороботою працювала команда з понад 80 людей.

Артем Пивоваров – Viva La Vida: дивіться відео онлайн

CHEEV

Владислав представив пісню "Місця". Це композиція про людей, які стають опорою в складні часи. Разом із релізом артист також оновив образ, чим здивував шанувальників.

CHEEV – "Місця": дивіться відео онлайн

Ann in Black

Анна випустила альбом "Боятись нічого", що складається з дев'яти треків – шість із них вже були знайомі слухачам, а три є новими.

Перед релізом співачка переживала творчу кризу та думала завершити сольну кар'єру, але після роботи над собою знайшла нове натхнення. Вона провела три тижні з 22 підписницями з інстаграму, які ділилися особистими історіями, і саме ці розмови стали основою для альбому.

Всі дев'ять пісень про цих дівчат. Різного віку, різних характерів, але з дуже схожими речами всередині: біль, сила, натхнення, впертість і бажання нарешті дозволити собі бути собою,

– зазначила артистка.

РуханкоМен

Артист нарешті дозволив собі розкритися з іншої, більш дорослої сторони. Він випустив новий трек "Вона". У пісні розповідається про те, що життя продовжується, і найкращий спосіб вилікувати розбите серце – це знову почати жити та, попри все, танцювати. До цієї композиції вже вийшло музичне відео.

У цьому кліпі ми поєднали те, що раніше здавалося непоєднуваним. Я відчув свободу бути собою і показати глядачам того РуханкоМена, який не боїться експериментів і готовий знову задавати тренди,

– пояснив співак.

РуханкоМен – "Вона": дивіться відео онлайн

Жанна Лтавська

Виконавиця презентувала нову пісню "Червоні вишні". Композиція розповідає про пристрасне кохання, силу почуттів та важливість жити сьогоднішнім днем, не відкладаючи життя на потім.

Сьогодні люди особливо потребують щирості. Ми всі пережили багато болю, втрат і випробувань. Але любов нікуди не зникла. Вона поруч. Вона допомагає жити, вірити й рухатися вперед. Саме про це моя нова пісня "Червоні вишні",

– поділилася Жанна Лтавська.

Жанна Лтавська – "Червоні вишні": дивіться відео онлайн

NICOLE

Напередодні Дня батька юна співачка випустила сингл "Лечу" – зворушливу пісню-подяку всім татам, які підтримують своїх дітей, допомагають їм вірити в себе та залишаються поруч на кожному етапі життя.

"Лечу" – це нагадування про те, що скільки б нам не було років, у житті кожного є людина, до якої завжди хочеться повернутися в теплі обійми. Для мене це мій тато,

– зазначила NICOLE.

До кліпу на цей трек долучилися українські знаменитості зі своїми дітьми, зокрема телеведучий Тімур Мірошниченко і танцівник Євген Кот, а також військові.

NICOLE – "Лечу": дивіться відео онлайн

До речі, напередодні стартував Нацвідбір на Дитяче Євробачення-2026. Раніше наша редакція писала про те, як податися на пісенний конкурс та хто може взяти в ньому участь.