Про початок прийому заявок повідомили на сайті Суспільного мовлення, де також оприлюднили основні правила участі.

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Анкету учасника національного відбору можна заповнити на сайті junior.eurovision.ua і період з 16 червня до 8 липня включно.

До участі в конкурсі допускаються діти віком від 9 до 14 років. Подаватися можна як соло-виконавцям, так і гуртам до шести осіб. Для цього потрібно надіслати відео з живим виконанням двох популярних пісень у різних стилях, а також коротке відео, де учасник розповідає про себе.

Додатково учасники можуть подати на розгляд авторську пісню тривалістю 2,5-3 хвилини. Важливо, щоб до 1 травня 2026 року вона не була у відкритому доступі. Водночас подання такої композиції не впливає на можливість пройти до наступних етапів конкурсу.

До 29 липня 2026 року за результатами попереднього етапу буде сформовано список із 15 учасників, які візьмуть участь в живих прослуховуваннях. Після цього оберуть 10 конкурсантів для участі у "Зірковій школі".

Що цікаво, Суспільне може самостійно сформувати колектив із кандидатів, які пройшли до фіналу відбору.

Після навчання та роботи з експертами визначать шістьох фіналістів. Саме для них готуватимуть конкурсні пісні, з якими вони виступлять у фіналі Нацвідбору на Дитяче Євробачення, який відбудеться у вересні 2026 року.

Переможця оберуть спільно журі та глядачі.

Цьогоріч музичною продюсеркою конкурсу знову стала співачка та сонграйтерка Світлана Тарабарова.

Ми шукаємо не лише сильний вокал, а справжню особистість, адже цей конкурс не тільки про вокал. Проявіть себе по максимуму – від відеокаверів до візитівки, допоможіть нам побачити, що саме ви зможете зачепити величезну аудиторію фанатів Євробачення по всьому світу. Інколи більша частина успіху – в якісній підготовці! Вірю в кожного з вас, вболіваю за кожного,

– зазначила артистка.

Тімур Мірошниченко та Світлана Тарабарова / Фото з інстаграму співачки

Нагадаємо, що торік перемогу на Дитячому Євробаченні здобула Лу Делез із Франції з піснею Ce monde. Водночас Франція відмовилася приймати конкурс, тож цьогоріч Дитяче Євробачення втретє пройде на Мальті. Фінал запланований на 24 жовтня.

Україну на минулому конкурсі представляла Софія Нерсесян, яка з піснею Motanka посіла друге місце.