Песни о любви, воспоминаниях и Киеве: 10 самых интересных музыкальных новинок недели

Последняя неделя весны принесла немало музыкальных новинок от музыкальных артистов. Это песни о любви, воспоминаниях, внутренней свободе и родном городе.

KOLA спела о счастье в простых моментах, Марта Адамчук посвятила трек Киеву ко Дню города, а Павел Табаков записал особую композицию вместе с дочерью. Какими еще премьерами порадовали артисты – смотрите в подборке 24 Канала.

VLADA K

Певица презентовала новую песню. Это атмосферный трек о моментах, которые остаются с нами даже тогда, когда жизнь движется дальше. Звезда говорит о состоянии, когда все дни превращаются в один. Но внутри все равно живут воспоминания.

Мне хотелось передать момент, когда ты будто живешь свои обычные дни, но внутри постоянно возвращаешься к каким-то воспоминаниям. Иногда они могут грустить, а иногда наоборот напоминать, что ты умеешь чувствовать что-то по-настоящему, – поделилась VLADA K.

KOLA

Артистка представила композицию об отношениях, в которых самое важное скрывается в будничных моментах. Это история двух людей, которые находят гармонию в простых вещах. Песня звучит в знакомом для певицы стиле: искренность, эмоции, современные ритмы и легкий хип-хоп.

"Мне хотелось передать ощущение спокойной любви – без надрыва и лишних слов. Когда тебе хорошо просто быть рядом с человеком, слушать птичек, смеяться над мелочами и будто выключать весь остальной мир", – прокомментировала премьеру певица.

ZAYVA

Певица и блогер презентовала новый сингл об эмоциональной зависимости и чувствах, не знающих границ. В треке она продемонстрировала новое звучание, где попестетика переплетается с роковой энергией и современными битами.

"Эта песня отражение внутреннего состояния, когда любовь пылает внутри с такой силой, что может или построить города или сжечь все дотла. И это именно то чувство, которое проносишь через всю жизнь. Да, оно болезненно, но именно это чувство мечтают прожить все", – рассказывает ZAYVA.

STASYA и XAC

Украинские исполнители презентовали новый трек. Это песня о тех, кем мы были, и кем стали сейчас. О том, какой путь пришлось пройти и расстояние между двумя версиями себя.

Маша Кондратенко

Певица выпустила песню для летних вечеров. Она о состоянии, когда ты только влюбляешься, но еще не можешь до конца объяснить, что именно происходит. Это ритмичный трек, где много женской энергии, уверенности и удовольствия.

Марта Адамчук

Украинская певица представила новый трек, который посвятила Киеву по случаю Дня города. Марта Адамчук родилась не в Киеве, но именно здесь сформировалась как артистка, здесь произошли важнейшие события из ее жизни.

Я бы хотела, чтобы каждый, кто слушает трек, смог вспомнить свой Киев, свои маршруты, места силы и моменты, которые навсегда остались в сердце,

– поделилась певица.

Nicole

Певица презентовала новый сингл, звучащий как теплый летний вечер. Это история о состоянии внутренней свободы, когда городская суета исчезает, а мысли становятся простыми и понятными.

"Бывают моменты, когда ловишь абсолютное спокойствие и вдруг четко понимаешь: прямо сейчас все идет именно так, как надо. Мне очень хотелось запомнить это состояние, завернуть его в музыку и передать слушателям", – поделилась исполнительница.

Павел Табаков

Певец представил новую песню, записанную в дуэте с дочерью Анастасией и девичьей группой "Мотанки". Это история о возвращении к себе и собственным корням. Здесь звучит мелодика, вдохновленная украинским мелосом, и многоголосие.

Проехав с концертами полмира, я понял, что этника – именно та музыкальная эстетика, именно то звучание, которым мы можем быть интересны далеко за пределами Украины,

– поделился Павел Табаков.

hOsT

Молодой украинский музыкант выпустил новый сингл. Это ремикс на уже известную песню "Гуцулы". Новое звучание дополняет колоритное видео, снятое в сердце Карпат – в селе Яблуница.

Я добавил "Гуцулам" от T.HUTSULS еще большего драйва. А звучание гуцульских народных инструментов – цимбал и свирели – сделал более выразительным и трендовым,

– рассказывает hOsT.

DEMI

Юная певица презентовала новую видеоработу. В ней соединились современное звучание, дерзость и тренды. Особенность песни – это исполнение не только на украинском языке, но и на корейском. Новый трек – это история о внутренней свободе и силу искусства.

