KOLA заспівала про щастя в простих моментах, Марта Адамчук присвятила трек Києву до Дня міста, а Павло Табаков записав особливу композицію разом із донькою. Якими ще прем'єрами потішили артисти - дивіться в добірці 24 Каналу.

VLADA K

Співачка презентувала нову пісню. Це атмосферний трек про моменти, які залишаються з нами навіть тоді, коли життя рухається далі. Зірка говорить про стан, коли всі дні перетворюються на один. Але всередині все одно живуть спогади.

Мені хотілося передати момент, коли ти ніби живеш свої звичайні дні, але всередині постійно повертаєшся до якихось спогадів. Іноді вони можуть сумувати, а іноді навпаки нагадувати, що ти вмієш відчувати щось по-справжньому, – поділилась VLADA K.

VLADA K – "Спогади": дивіться відео онлайн

KOLA

Артистка презентувала композицію про стосунки, в яких найважливіше ховається в буденних моментах. Це історія двох людей, що знаходять гармонію у простих речах. Пісня лунає у знайомому для співачки стилі: щирість, емоції, сучасні ритми та легкий хіп-хоп.

"Мені хотілося передати відчуття спокійного кохання – без надриву й зайвих слів. Коли тобі добре просто бути поруч із людиною, слухати пташок, сміятися з дрібниць і ніби вимикати весь інший світ", – прокоментувала прем'єру співачка.

KOLA – "НА БЗ": дивіться відео онлайн

ZAYVA

Співачка і блогерка презентувала новий сингл про емоційну залежність та почуття, що не знають меж. У треку вона продемонструвала нове звучання, де попестетика переплітається з роковою енергією та сучасними бітами.

"Ця пісня відображення внутрішнього стану, коли кохання палає всередині з такою силою, що може або збудувати міста або спалити все вщент. І це саме те почуття, яке проносиш через все життя. Так, воно болюче, але саме це відчуття мріють прожити всі", – розповідає ZAYVA.

ZAYVA – "Коханці": дивіться відео онлайн

STASYA і XAC

Українські виконавці презентували новий трек. Це пісня про тих, ким ми були, та ким стали зараз. Про те, який шлях довелось пройти та відстань між двома версіями себе.

STASYA і XAC – "На фото": дивіться відео онлайн

Маша Кондратенко

Співака випустила пісню для літніх вечорів. Вона про стан, коли ти тільки закохуєшся, але ще не можеш до кінця пояснити, що саме відбувається. Це ритмічний трек, де багато жіночої енергії, впевненості та задоволення.

Маша Кондратенко – "Гірко, але з медом": дивіться відео онлайн

Марта Адамчук

Українська співачка презентувала новий трек, який присвятила Києву з нагоди Дня міста. Марта Адамчук народилась не в Києві, але саме тут сформувалась як артистка, тут відбулися найважливіші події з її життя.

Я б хотіла, аби кожен, хто слухає трек, зміг згадати свій Київ, свої маршрути, місця сили та моменти, які назавжди залишилися в серці,

– поділилась співачка.

Марта Адамчук – "Києве мій": слухайте онлайн

Nicole

Співачка презентувала новий сингл, що звучить як теплий літній вечір. Це історія про стан внутрішньої свободи, коли міська метушня зникає, а думки стають простими й зрозумілими.

"Бувають моменти, коли ловиш абсолютний спокій і раптом чітко розумієш: прямо зараз усе йде саме так, як треба. Мені дуже хотілося запам'ятати цей стан, загорнути його в музику і передати слухачам", – поділилась виконавиця.

Nicole – "Летить душа": дивіться відео онлайн

Павло Табаков

Співак презентував нову пісню, записану в дуеті з донькою Анастасією та дівочим гуртом "Мотанки". Це історія про повернення до себе та власного коріння. Тут звучить мелодика, натхненна українським мелосом, та багатоголосся.

Проїхавши з концертами пів світу, я зрозумів, що етніка – саме та музична естетика, саме те звучання, яким ми можемо бути цікаві далеко за межами України,

– поділився Павло Табаков.

Павло Табаков і Анастасія Табакова feat. "Мотанки" – "Тече вода": дивіться відео онлайн

hOsT

Молодий український музикант випустив новий сингл. Це ремікс на вже знану пісню "Гуцули". Нове звучання доповнює колоритне відео, зняте в серці Карпат – у селі Яблуниця.

Я додав "Гуцулам" від T.HUTSULS ще більшого драйву. А звучання гуцульських народних інструментів – цимбалів і сопілки – зробив виразнішим та трендовішим,

– розповідає hOsT.

hOsT – Hutsuly: дивіться відео онлайн

DEMI

Юна співачка презентувала нову відеороботу. У ній поєдналися сучасне звучання, зухвалість та тренди. Особливість пісні – це виконання не тільки українською мовою, але й корейською. Новий трек – це історія про внутрішню свободу та силу мистецтва.

DEMI – З DEMI: дивіться відео онлайн