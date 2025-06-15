Jerry Heil сняла "кино", а Козловский перевыпустил хит: премьеры, которые нельзя пропустить

Июнь подарил немало музыкальных новинок от украинских артистов. Одни выпускают свежие хиты, другие переосмысливают свои культовые песни.

Show 24 собрал самые яркие новинки, которые стоит послушать прямо сейчас – и, возможно, добавить в свой летний плейлист.

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Виталий Козловский

Спустя почти 20 лет после премьеры, артист перевыпустил культовую песню "Небо плачет грозами". По словам Козловского, сегодня трек имеет новый смысл – он уже не только о любви, но и о ностальгии по мирной, беззаботной жизни.

Виталий Козловский – "Небо плачет грозами": смотрите видео онлайн

Макс Барских

Певец продолжает работу над своим англоязычным альбомом и выпустил уже третий сингл Sound of Bloom в стилистике афрохаус. Атмосферная, танцевальная и солнечная композиция – замечательный саундтрек для летних вечеров.

Макс Барских – Sound of Bloom: смотрите видео онлайн

Alyona Alyona

В новом треке "Там, где нет людей" рэперка говорит об одиночестве, усталости и потребности в людях. Эта песня – глубокое личное обращение к каждому, кто хотя бы раз убегал в тишину, чтобы найти себя.

Alyona Alyona – "Там, где нет людей": смотрите видео онлайн

"Океан Эльзы"

Группа представила лирическую композицию с неожиданным электронным саундом "Двое".

Эта песня – не об однозначном. Она имеет много измерений, десятки смыслов. Это – о связях между людьми, о любви, обо всем том, без чего нельзя жить,

– написал Святослав Вакарчук.

"Океан Эльзы" – "Двое": смотрите видео онлайн

ARKHA

Украинская рок-группа презентовала эмоциональный трек с японским названием Mamoritai (в переводе – "хочу защитить"). Это песня-заклинание, родившаяся в темные времена как внутреннее обещание оберегать себя, своих и свое достоинство. Вокалистка бэнда Анна описывает трек как ответ на вызовы, делающие нас сильнее: "В ней есть и тревога, и слезы, но также – свет, ясность, нежность и сила".

ARKHA – Mamoritai: смотрите видео онлайн

Jerry Heil

Певица презентовала первый клип из своего альбома "АРХЕТИПЫ" – видеоработу на англоязычный трек LOVE ME HARD. Песня создана как саундтрек к фильму, которого не существует. Яна призывает смотреть клип "как кино". В центре сюжета – парень, влюбляющийся в вымышленную героиню книги, становясь заложником собственного воображения.

Jerry Heil – LOVE ME HARD: смотрите видео онлайн

SKOFKA и KOZAK SIROMAHA

Исполнители выпустили совместную мощную и актуальную работу "Зі сталі". SKOFKA отмечает: "В ней заложена любая сила: сила духа, веры, вставать после поражения, конечно – сила людей в моей стране".

SKOFKA x KOZAK SIROMAHA – "ЗІ СТАЛІ": смотрите видео онлайн

YAKTAK

Исполнитель презентовал нежный трек "Целую малиновые" – о настоящем, тихом счастье рядом с любимым человеком.

YAKTAK – "Целую малиновые": смотрите видео онлайн

Ann in Black

Через свою новую композицию "Знак" артистка обращается ко всем девушкам, которые ищут оправдания для "не того" парня. Эта песня, как отметила Ann in Black, будто поддержка со стороны, которая говорит: "Эй, ты же принцесса. И заслуживаешь того, кто будет это видеть и ценить".

Ann in Black – "Знак": смотрите видео онлайн

THE HARDKISS

Группа возвращается к своему альтернативному звучанию с новым треком Crush. Это первый сингл из будущего альбома, релиз которого запланирован на 2026 год. Песня передает тревогу, которая постепенно перерастает во внутренний пожар.

THE HARDKISS – Crush: смотрите видео онлайн

ANDRUX

Певец из Сан-Франциско презентовал трек "Он не подошел" об односторонней симпатии, которая так и не получила шанса перерасти в нечто большее.

Это о маниакальной идее любви, которая оказалась недостижимой. Все начинается с того, что ты заходишь в клуб, и вдруг замечаешь человека, который за считанные секунды становится твоим крашем на всю ночь. Но есть один нюанс: краш на тебя не "покрашился". Ты следишь за ним жадным взглядом, почти охотишься – но взаимность так и не наступает. И все это превращается в сатирическую драму, которой, по сути, и есть моя жизнь,

– отметил ANDRUX.

ANDRUX – "Он не подошел": смотрите видео онлайн

DRUG

Группа презентовала эмоциональный трек Don't Cry, посвященный другу музыканта Дмитрия Карасюка, который присоединился в ряды ВСУ.

DRUG – Don't Cry: смотрите видео онлайн