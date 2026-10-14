Во время исполнения песни о покойном муже на концерте Тины Кароль произошло неожиданное: чувственное видео

Во время концерта Тины Кароль в Полтаве на сцену неожиданно залетела летучая мышь. Это произошло именно в тот момент, когда певица исполняла песню "Закрыли твои глаза", которую посвятила своему покойному мужу Евгению Огиру.

Необычное совпадение привлекло внимание зрителей, а видео с концерта уже разлетелось по TikTok. Ролик опубликовала одна из посетительниц концерта Юлия Бойко. Видео набрало более 200 тысяч просмотров и десятки тысяч лайков.

В ролике видно, как Тина на мгновение перестает петь и протягивает руку, наблюдая за летучей мышью. Появление животного стало неожиданностью для артистки, однако она отреагировала на ситуацию с теплой улыбкой.

Этот момент привлек внимание еще и из-за содержания песни, в которой идет речь о тоске по любимому человеку и надежде встретить его хотя бы во сне. Поэтому появление летучей мыши во время исполнения композиции показалось некоторым зрителям особенно символичным.

В комментариях под видео пользователи признавались, что этот момент вызвал у них мурашки. "Душа мужа прилетела. Это очень хорошо", – написал один из пользователей сети.

Напомним, что Тина Кароль посвятила песню "Закрыли твои глаза" своему мужу Евгению Огиру, который умер от онкологического заболевания в 2013 году. На тот момент певице было 27 лет, и она осталась с маленьким сыном Вениамином. Несмотря на тяжелую утрату, артистка продолжила творческую карьеру.

Тина Кароль – "Закрыли твои глаза": смотрите видео онлайн

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