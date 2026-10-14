Незвичайний збіг привернув увагу глядачів, а відео з концерту вже розлетілося тіктоком. Ролик опублікувала одна з відвідувачок концерту Юлія Бойко. Відео зібрало понад 200 тисяч переглядів і десятки тисяч лайків.

У ролику видно, як Тіна на мить перестає співати й простягає руку, спостерігаючи за кажаном. Поява тварини стала несподіванкою для артистки, однак вона відреагувала на ситуацію з теплою усмішкою.

Цей момент привернув увагу ще й через зміст пісні, у якій ідеться про тугу за коханою людиною та надію зустріти її хоча б уві сні. Через це поява кажана під час виконання композиції здалася деяким глядачам особливо символічною.

У коментарях під відео користувачі зізнавалися, що цей момент викликав у них мурахи. "Душа чоловіка прилетіла. Це дуже добре", – написав один із користувачів мережі.

Нагадаємо, що Тіна Кароль присвятила пісню "Закрили твої очі" своєму чоловікові Євгену Огірy, який помер від онкологічного захворювання у 2013 році. На той час співачці було 27 років, і вона залишилася з маленьким сином Веніаміном. Попри важку втрату, артистка продовжила творчу кар'єру.

Тіна Кароль – "Закрили твої очі": дивіться відео онлайн

До речі, раніше ми писали детальний матеріал, що відомо про єдиного сина Тіни Кароль та де він зараз.