Раскрыли имя сонграйтерки Национального отбора на Детское Евровидение-2026

16 июня стартовал Национальный отбор на Детское Евровидение-2026, и организаторы продолжают делиться новыми подробностями о конкурсе. В частности, команда Суспильного объявила имя автора песен для Национального отбора этого года.

Об этом сообщили на странице Суспильне Евровидение в Instagram.

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В этом году автором песен для Национального отбора на Детское Евровидение стала рэперша alyona alyona. Вместе с музыкальным продюсером Светланой Тарабаровой она создаст по три конкурсные песни для финалистов отбора.

Как принять участие в Национальном отборе на Детское Евровидение-2026?

Участниками национального отбора могут стать дети в возрасте от 9 до 14 лет.

Для этого необходимо подать заявку на сайте junior.eurovision.ua с 16 июня по 8 июля включительно. Это можно сделать как самостоятельно, так и в составе группы до шести участников. Вместе с заявкой необходимо прислать видеозаписи живого исполнения двух популярных песен разных жанров, а также короткую видео-визитку.

По итогам первого этапа отбора до 29 июля будут определены 15 участников, которых пригласят на живые прослушивания. Из них выберут 10 детей для обучения в специальной "Звездной школе". После занятий и консультаций с экспертами определят шестерых финалистов. Для каждого из них подготовят конкурсные песни, с которыми они выступят в финале Национального отбора в сентябре 2026 года.

Представителя Украины на Детском Евровидении выберут совместным голосованием жюри и зрителей.