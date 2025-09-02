Укр Рус
2 сентября, 10:57
Не Тина Кароль: объявили музыкального продюсера Национального отбора на Евровидение-2026

Мария Примыч
Основні тези
  • Джамала стала музыкальным продюсером Национального отбора на Евровидение-2026.
  • Певица призывает подавать заявки и обещает поддержку участникам.

Джамала стала музыкальным продюсером Национального отбора на Евровидение-2026. Певица призналась, что чувствует волнение и ответственность, но такая роль является для нее честью.

Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Евровидения Украина. Джамала отметила, что уже прошло почти 10 лет после ее победы на песенном конкурсе.

За это время я почувствовала невероятную поддержку всей Европы, всего мира. Я была в жюри неоднократно. Я думаю, что вы это заметили. А теперь новая роль! Я буду выбирать тех, кто будет соревноваться за право представлять Украину на Евровидении, 
– сказала Джамала.

Уже совсем скоро стартует прием заявок.

Я жду ваши песни! Я жду ваши голоса. Я жду вашу харизму. Я жду вас! Вы мне очень нужны! Люблю вас! Ваша Джамала. Моя поддержка вам гарантирована!, 
– подчеркнула певица.

Что известно о Евровидении-2026?

  • Напомним, победителем Евровидения-2025 стал представитель Австрии JJ. Он выступал с песней Wasted Love и получил 436 баллов от жюри и зрителей.

  • В следующем году песенный конкурс пройдет в Вене на арене Wiener Stadthalle: полуфиналы – 12 и 14 мая, а гранд-финал – 16 мая.

  • Австрия уже в третий раз будет принимать Евровидение. Страна также побеждала в 2014 году (Кончита Вурст с песней Rise Like a Phoenix) и в 1966 году (Удо Юргенс с песней Merci, Chérie).