Джамала стала музыкальным продюсером Национального отбора на Евровидение-2026. Певица призналась, что чувствует волнение и ответственность, но такая роль является для нее честью.

Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу Евровидения Украина. Джамала отметила, что уже прошло почти 10 лет после ее победы на песенном конкурсе.

За это время я почувствовала невероятную поддержку всей Европы, всего мира. Я была в жюри неоднократно. Я думаю, что вы это заметили. А теперь новая роль! Я буду выбирать тех, кто будет соревноваться за право представлять Украину на Евровидении,

– сказала Джамала.

Уже совсем скоро стартует прием заявок.

Я жду ваши песни! Я жду ваши голоса. Я жду вашу харизму. Я жду вас! Вы мне очень нужны! Люблю вас! Ваша Джамала. Моя поддержка вам гарантирована!,

– подчеркнула певица.

Что известно о Евровидении-2026?