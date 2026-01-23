Объявили ведущих Национального отбора на Евровидение-2026: кто впервые будет вести конкурс
- Ведущими Национального отбора на Евровидение-2026 будут Леся Никитюк и Тимур Мирошниченко, а Анна Тульева будет вести зону еврофанов и предшоу.
- Финал отбора, где будут соревноваться 10 участников, состоится 7 февраля и будет транслироваться на Суспільне.Культура, с благотворительным сбором средств для ветеранов.
7 февраля состоится финал Национального отбора на Евровидение-2026. Постепенно организаторы раскрывают детали о конкурсе.
Так, стало известно, кто будет ведущими шоу. Об этом сообщили в телеграм-канале Евровидение. Украина.
Ведущими Национального отбора-2026 будут Леся Никитюк и официальный голос Песенного конкурса в Украине Тимур Мирошниченко.
Анна Тульева станет ведущей зоны еврофанов, а также будет вести предшоу Нацотбора.
Кстати, ранее стало известно, что Лесе Никитюк предлагали вести Национальный отбор на Евровидение-2025, однако тогда она отказалась из-за перегруженного графика. Об этом писало издание ТСН. Для знаменитости в этом году будет первый опыт в роли ведущей Нацотбора.
Что известно о Национальном отборе на Евровидение-2026?
- В финале песенного конкурса будут соревноваться сразу 10 участников. Среди них – Jerry Heil, Monokate, KHAYAT и другие. Они уже презентовали свои конкурсные треки.
- Прямой эфир будут транслировать на телеканале Суспільне.Культура.
- Лозунг отбора – "Будь уникальным", а во время шоу организаторы вместе с Superhumans Center проведут благотворительный сбор средств для протезирования ветеранов.
- Победитель Нацотбора будет иметь честь в мае представлять Украину на Евровидении-2026, в столице Австрии, Вене.