Объявили ведущих Национального отбора на Евровидение-2026: кто впервые будет вести конкурс

7 февраля состоится финал Национального отбора на Евровидение-2026. Постепенно организаторы раскрывают детали о конкурсе.

Так, стало известно, кто будет ведущими шоу. Об этом сообщили в телеграм-канале Евровидение. Украина.

Не пропустите Звезда фильма "Ты – космос" стал Заслуженным артистом Украины

Ведущими Национального отбора-2026 будут Леся Никитюк и официальный голос Песенного конкурса в Украине Тимур Мирошниченко.

Анна Тульева станет ведущей зоны еврофанов, а также будет вести предшоу Нацотбора.

Кстати, ранее стало известно, что Лесе Никитюк предлагали вести Национальный отбор на Евровидение-2025, однако тогда она отказалась из-за перегруженного графика. Об этом писало издание ТСН. Для знаменитости в этом году будет первый опыт в роли ведущей Нацотбора.

Что известно о Национальном отборе на Евровидение-2026?